Fashion-Frage des Tages: Bekommt Paris etwa eine eigene Met Gala?

Jedes Jahr versammeln sich die größten Mode-Ikonen, Promis und Designer bei der Met Gala, um nicht nur zu feiern, sondern auch für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art zu spenden. Doch zieht Paris nun nach und veranstaltet der Louvre eine französische Version der Met Gala?

Die Met Gala in New York kennt jeder. Es ist das Event des Jahres, und alle reden darüber. Aber jetzt kommt Paris – und der Louvre macht es den New Yorkern ganz nach!

Bekommt Paris seine eigene Met Gala?

Seit dem 24. Jänner können wir bereits die spektakuläre Ausstellung „Louvre Couture: Art and Fashion – Statement Pieces“ bewundern. Sie zeigt 71 beeindruckende Silhouetten und 30 Accessoires aus den Kollektionen von 45 renommierten Modehäusern wie Iris van Herpen, McQueen, Dries Van Noten und Vivienne Westwood sowie archivarische Stücke von Loewe, Balenciaga und Mugler. Die Ausstellung läuft bis zum 21. Juli und hebt die enge Verbindung zwischen Mode und Kunst hervor, indem sie im Herzen der Sammlung des Louvre stattfindet. Aber wie auch im Metropolitan Museum in New York darf natürlich die Gala nicht fehlen - dafür lädt der Louvre am 4. März zu „Le Grand Dîner du Louvre“ ein.

Wie schaut die Gästeliste aus?

Genau wie die Met Gala, bei der jedes Jahr Spenden für die Erhaltung des Museums und der Ausstellungen gesammelt werden, geht es auch beim „Le Grand Dîner du Louvre“ um den guten Zweck. Der Abend wird zu einer glamourösen Gelegenheit, das Museum zu unterstützen und dabei jede Menge Mode zu genießen. 300 handverlesene Gäste werden erwartet – Designer, Schauspieler und Influencer. Ja, man könnte vermuten, dass sich hier Größen wie Kim Kardashian, Gigi Hadid und Olivier Rousteing einfinden, um die Nacht zum Glänzen zu bringen.

Jedes Jahr fließen Millionen an Spenden in das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art. 2024 wurde beispielsweise ein Werbewert von unglaublichen 1,4 Milliarden Dollar durch die Gala erzielt - eine enorme Medienaufmerksamkeit. Nun stellt sich die Frage: Was würde es dem Louvre bringen, wenn er mit „Le Grand Dîner du Louvre“ in den gleichen Glamour-Topf greift? Ein ähnlich erfolgreiches Event könnte dem Museum nicht nur Finanzmittel, sondern auch riesige internationale Reichweite verschaffen, ganz zu schweigen von der Aufmerksamkeit, die mit einer solchen Veranstaltung verbunden ist. Die Augen der Modewelt wären auf Paris gerichtet – und das könnte dem Louvre eine goldene Zukunft sichern!

Und das alles während der Pariser Fashion Week

Und damit das Ganze noch ein bisschen mehr „Met Gala“ wird, fällt der Abend perfekt in die Paris Fashion Week, die vom 3. bis 11. März stattfindet. Also, während die Modewelt sowieso schon in der Stadt ist, warum nicht gleich alles miteinander verbinden? Ein Empfang, eine private Tour durch die Ausstellung, ein exquisites Dinner und danach eine Afterparty unter der berühmten Pyramide des Louvre? Wenn das nicht nach einem spektakulären Abend klingt, dann wissen wir auch nicht weiter.

Also, wird der Louvre zur Pariser Met Gala? Es könnte durchaus sein, dass Paris mit „Le Grand Dîner du Louvre“ ein neues Mode-Highlight setzt und damit ganz entspannt im internationalen Mode-Olymp landet.