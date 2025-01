Heute Vormittag fiel der Startschuss für die Pariser Haute Couture Woche – und wie könnte es anders sein, als mit einer atemberaubenden Show von Schiaparelli? Hier sind die wunderschönen, extravaganten Looks von Schiaparelli unter Daniel Roseberrys kreativer Leitung.

Daniel Roseberry, der kreative Kopf der Marke, ließ gleich zu Beginn aufhorchen, indem er in einer Mitteilung an die Gäste schrieb: „Ich habe es so satt, dass alle ständig Modernität mit Einfachheit gleichsetzen.“ Und naja, was soll man sagen – er hielt Wort. Statt auf minimalistische Zurückhaltung setzte Schiaparelli auf pure Extravaganz und eine unglaubliche Detailverliebtheit, die die Modewelt und selbstverständlich auch uns in Staunen versetzte. Genau wie wir es von ihm kennen.

Haute Couture Week: Schiaparelli eröffnet mit barocker Extravaganz

Die Kollektion an sich: ein wahres Meisterwerk. Die Farbpalette reichte von sanften Ecru- und Kaffee-Tönen über kräftiges Pfauengrün bis hin zu zartem Schokoladenbuttercreme - ein großer Kontrast zu den schwarzen und weißen Outfits der Gäste. Aber besonders beeindruckend war die handwerkliche Vielfalt, die von bestickten Polstern über skulpturale Bustiers bis hin zu edelsten Perlmutt-, Straußenfeder- und Strassverzierungen reichte. Roseberry selbst sagte: „Ich glaube, meine Augen sehnten sich nach etwas sehr Gearbeitetem.“ Und genau das bekamen wir – eine wahre Feier der höchsten Schneiderkunst, die sich nicht in einfache Linien und Formsprache zwängen ließ.

Eine Neuinterpretation von Ikarus

Die Show war als Neuinterpretation des griechischen Mythos von Ikarus gedacht, was eine sehr passende Metapher für das ständige Streben nach MEHR in der Haute Couture darstellt. Und so war es auch auf dem Laufsteg zu spüren: Es ging um den Drang, der Sonne immer näher zu kommen, das Handwerk und die Fantasie weiter voranzutreiben. Kendall Jenner setzte mit ihrem atemberaubenden Auftritt in einem nackten Bustier, übertriebenen Hüftpolstern und einer bestickten Seidenschleppe den perfekten Auftakt – mutig, extravagant und voller Energie.

Alex Consani, das aktuelle "Model of the Year", feierte heute ihr Haute-Couture-Debüt bei Schiaparelli. „Ich spiele REICH“, sagte sie backstage und verkörperte damit perfekt das opulente Gefühl der Kollektion.

Selbstverständlich war auch die Front Row prominent besetzt: Unter den Gästen konnte man Philippine Leroy-Beaulieu aus „Emily in Paris“, Kelly Rutherford und Gabrielle Union entdecken, die alle zusammen mit den anderen Modebegeisterten die neue SS25-Kollektion bewunderten.