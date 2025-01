Jacquemus: Naked-Dresses und Supermodels zum Auftakt der Haute Couture Week

Zum Start der Haute Couture Woche in Paris hat Designer Simon Porte Jacquemus einmal mehr bewiesen, dass er einer der aufregendsten Kreativköpfe der Modewelt ist.

Am 27. Jänner startet das exklusivste Fashion-Event der Welt: Die Haute Couture Woche in Paris. Doch Simon Porte Jacquemus ließ es sich nicht nehmen, schon einen Tag zuvor mit einer außergewöhnlichen Show seiner Frühjahrskollektion 2025 für Aufsehen zu sorgen. Die exklusive Veranstaltung mit nur 40 geladenen Gästen fand in einer einzigartigen Location statt: dem Apartment des legendären Architekten Auguste Perret. Besonders spektakulär war allerdings nicht nur die Mode, die präsentiert wurde: Die gesamte Show wurde ausschließlich mit einem iPhone 16 Pro Max gefilmt.

Die Kollektion

Die Kollektion vereinte ikonische Referenzen mit zeitgemäßer Ästhetik. Geometrische Silhouetten wie Tabard-Tops und figurbetonte Hourglass-Kleider wurden mit Anspielungen auf Modeikonen wie Marilyn Monroe und Grace Kelly verfeinert. Ein pastellgelbes Kleid mit subtil transparenten Feder-Details versprühte sowohl Nostalgie als auch Sinnlichkeit.

Auch die Herrenmode überzeugte: Americana-inspirierte Workwear-Jacken, maßgeschneiderte Denim-Looks und präzise Taillengürtel setzten markante Akzente. Das Highlight der Show war jedoch ein schwarzes Naked Dress aus fließendem Jersey, das von Adriana Lima auf dem Laufsteg präsentiert wurde.

Supermodels auf dem Laufsteg und in der Front Row

Natürlich wäre eine Jacquemus-Show nicht komplett ohne ein absolutes Staraufgebot – sowohl auf dem Runway als auch im Publikum. Topmodels wie Christy Turlington, Liya Kebede, Doutzen Kroes und Adriana Lima liefen über den Laufsteg, während in der ersten Reihe internationale Stars Platz nahmen. Besonders Sängerin Tyla sorgte mit einer neuen Interpretation des Naked-Dress-Trends für Gesprächsstoff: Sie trug ein Jacquemus-Maxikleid mit offenen Seiten und sichtbaren Tanga-Details.

Auch andere prominente Gäste wie Pamela Anderson und Carla Bruni glänzten in stilvollen Jacquemus-Looks und verliehen dem Event eine Extraportion Glamour.