Hollywood hat eine neue Lieblingsfarbe: Puderrosa! Stars wie Selena Gomez, Anya Taylor-Joy und Andrew Scott zeigen, wie vielseitig der Trend sein kann. Warum Burgunderrot ausgedient hat und Puderrosa jetzt das Modezepter übernimmt, lesen Sie hier!

Vergessen Sie Burgunderrot, schieben Sie Brauntöne beiseite – die neue Trendfarbe ist da, und sie kommt sanft, aber bestimmt: Puderrosa! Wer glaubt, dass die Farbe nur etwas für romantische Frühlingshochzeiten ist, wird jetzt eines Besseren belehrt. Hollywood hat den soften Rosaton für sich entdeckt – und einige unserer Lieblingsstars zeigen, wie vielseitig und elegant er sein kann.

Diese Stars liefern den Beweis: Puderrosa ist die größte Trendfarbe 2025

Selena Gomez, Anya Taylor-Joy, Keke Palmer, Ariana Grande und Paris Hilton – sie alle haben der letzten Trendfarbe Burgunderrot den Laufpass gegeben und sich in zauberhafte Kleider in Puderrosa geworfen. Und nein, das sieht keineswegs nach Zuckerwatte-Overload aus. Ganz im Gegenteil: Der Look strahlt luxuriöse Zurückhaltung aus, hat aber gleichzeitig diesen gewissen "Ich-bin-eine-absolute-Stilikone"-Vibe.

Selena Gomez entschied sich für ein langärmliges Mini-Kleid in Puderrosa, das mit seiner schlichten Eleganz überzeugt. Weniger ist eben manchmal mehr!

© Getty Images ×

Anya Taylor-Joy glänzte bei den Grammys in einem eleganten Satinkleid – ein Look, der sie wie eine moderne Hollywood-Ikone erscheinen ließ.

© Getty Images ×

Keke Palmer zeigt, dass Puderrosa auch in bodenlanger Eleganz begeistert. Ihr Kleid mit Hüftgürtel und einer Art Rollkragen beweist, dass die Farbe sowohl klassisch als auch modern interpretiert werden kann.

© Getty Images ×

Ariana Grande, bekannt für ihre Märchenprinzessin-Ästhetik, hat sich offenbar wieder einmal von ihrer Rolle als Glinda in Wicked inspirieren lassen. Aber Zugegeben: Ein Paradebeispiel für "Method Dressing" auf höchstem Niveau.

© Getty Images ×

Und Paris Hilton? Die Königin der 2000er hat Rosa natürlich längst in ihrer DNA – ihr Auftritt in Puderrosa war also fast schon Schicksal.

© Getty Images ×

Andrew Scott in Puderrosa-Sakko

Während sich die meisten Männer in Hollywood noch nicht so recht an Puderrosa herantrauen, hat sich Andrew Scott – ja, unser geliebter „Hot Priest“ aus Fleabag – bereits ein stilistisches Denkmal gesetzt. Mit seinem pudrig-rosanen Sakko und der dazu passenden Puderrosa-Bluse zeigt er, dass die Farbe auch jenseits von Ballkleidern eine starke Aussage trifft. Das Ergebnis? Ein Look, der nicht nur stylisch, sondern auch herrlich selbstbewusst wirkt.

© Getty Images ×

Egal ob in fließenden Kleidern oder smarten Anzügen – die Hollywood-Elite beweist, dass Puderrosa alles andere als langweilig ist. Die Farbe bringt eine sanfte Frische in die Garderobe, wirkt modern und gleichzeitig elegant.