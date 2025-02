× Bye Wintermantel: JLo & Anya Taylor-Joy machen XXL-Fellmäntel zum Trend

JLo und Anya Taylor-Joy machen es vor: XXL-Fellmäntel sind das Must-have der Saison! Kuschelig, extravagant und ein echtes Statement – Fake-Fur-Mäntel bringen Glamour in den Winter. Ob auf dem roten Teppich oder in der City: Flausch in Form von Fuzzy Coats ist das neue Schwarz.

Vergesst Minimalismus – der Winter 2025 ruft nach maximalem Flausch! Fellmäntel, die XXL-Version von Fake Fur, feiern gerade ein episches Comeback und sind alles andere als dezent. Wer sich in einen dieser voluminösen Kunstpelz-Träume hüllt, will nicht nur warm bleiben, sondern auch gesehen werden. Schlicht? Nein, danke! Hier geht es um Drama, Extravaganz und jede Menge Flausch-Attitude.

Ciao Wintermantel: JLo & Anya Taylor-Joy machen XXL-Fellmäntel zum Trend

Wenn Jennifer Lopez in einem peachfarbenen Fuzzy Coat mit riesiger Glitzerschleife auftaucht, dann weiß man: Hier passiert gerade ein echter Modemoment. JLo zeigt, wie man sich in Kunstpelz nicht nur einmummelt, sondern förmlich ins Rampenlicht katapultiert. Die Farbe, die Schleife, das Volumen – ein Look, der auf den ersten Blick exzentrisch wirkt, sich aber auf den zweiten als pure Fashion-Perfektion entpuppt. Denn wenn jemand weiß, wie man ein Statement setzt, dann JLo. Ihr Mantel stammt von MilkWhite, einem Label, das ausschließlich mit Fake Fur arbeitet – also keine Frage: Dieser Look ist 100 % flauschig und 100 % tierfreundlich.

Auch Anya Taylor-Joy beweist, dass Fuzzy Coats die neue Haute Couture sind. Ihr plüschiger Alexander-McQueen-Look war nichts weniger als ein Fashion-Märchen. Wie eine moderne Eisprinzessin schritt sie in ihrem cremeweißen Mantel durch die Straßen von New York und bewies, dass voluminöse Fake-Fur-Kreationen für jeden Anlass gemacht sind. Da Alexander McQueen schon seit Jahren kein echtes Fell verwendet und es sich um die Fall/Winter 2024 Kollektion handelt, ist ihr Look definitiv aus hochwertigem Kunstfell – und das macht ihn noch besser. Anya zeigt, dass Kuschelfaktor und Eleganz sich nicht ausschließen müssen – ganz im Gegenteil!

© Getty Images ×

Exzentrischer Flausch ist das neue Schwarz

Vergesst triste Wintermäntel und traut euch an die Power des Fells (natürlich nur die unechte Variante)! Ob glamourös wie JLo oder mystisch wie Anya Taylor-Joy – der Fuzzy Coat ist das Statement-Piece der Saison. Er ist mutig, er ist extravagant und vor allem ist er eine modische Kampfansage gegen graue Wintertage. Und das Beste daran? Er passt zu allem – Jeans und Boots für einen lässigen Look oder über dem Abendkleid für den großen Auftritt. Also, ran an die flauschige Pracht und raus in die Welt – denn diese Mäntel sind alles, nur nicht zum Verstecken gemacht!