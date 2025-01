Prinzessin Kate im Schnäppchen-Look: Dieses Kleid kennen wir bereits!

Taylor Swift begeistert im Luxus-Look bei Chiefs-Spiel Zwar kommt es nicht selten vor, dass Stars in sündteuren Designer-Outfits auftreten, doch Taylor Swifts Looks haben es in sich. Beim AFC Championship Game der Kansas City Chiefs unterstützte die Sängerin ihren Freund Travis Kelce und sorgte in einem 10.000-Dollar-Look für Aufsehen.