Schnäppchen-Look: Diese Jacke von Prinzessin Victoria können auch wir uns leisten

Kronprinzessin Victoria von Schweden beweist mit ihrem Glitzer-Look einmal mehr, dass guter Geschmack nicht immer teuer sein muss. Bei ihrem neuesten Auftritt setzte sie auf eine Jacke, die sogar wir uns leisten können.

Kleider im Wert von mehreren tausend Euro und Schmuck, der so viel kostet wie ein Kleinwagen – bei besonderen Events setzen Stars alles daran, im Rampenlicht zu stehen. Doch es geht auch günstiger! Das bewies Kronprinzessin Victoria von Schweden beim 100-jährigen Jubiläum des Symphonieorchesters Malmö. In einem glitzernden Outfit zog sie alle Blicke auf sich und setzte ein glamouröses Fashion-Statement. Wer dabei jedoch an luxuriöse Designerboutiquen denkt, liegt falsch: Ihre funkelnde Jacke war ein echtes Schnäppchen!

Victoria von Schweden glänzt im Schnäppchen-Look

Wie schon so oft zog die 47-jährige Kronprinzessin bei dem Event alle Aufmerksamkeit auf sich. Doch statt zu einer teuren Couture-Kreation zu greifen, wählte Victoria ein modisches Piece, das sich jeder leisten kann: Eine glitzernde Fransenjacke von Zara, die gerade einmal 30 Euro gekostet hat!

Dazu kombiniert sie eine elegante, dunkle Anzugshose. Schwarze High Heels, eine kleine Clutch und funkelnde Ohrringe rundeten ihren Glamour-Look ab. Ihre Haare trug sie stilvoll zurückgebunden, sodass die Jacke klar im Mittelpunkt stand.

Guter Geschmack muss nicht teuer sein

Kaum setzte Victoria einen Fuß vor die Fotografen, stand auch schon fest, woher das glitzernde It-Piece stammt. Die Jacke wurde rasant zum Gesprächsthema des Abends und war kurz darauf auch schon restlos ausverkauft. Damit beweist die Frau von Prinz Daniel, dass royaler Glamour auch in unseren Kleiderschrank einziehen kann!