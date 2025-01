Trump droht Putin: "Wenn wir uns nicht bald einigen ..."

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf einen Deal zum Ende des Ukraine-Kriegs.

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social drohte Trump mit erhöhten Handelsrestriktionen gegen Russland, falls keine baldige Lösung erzielt werde. Er betonte, dass er andernfalls hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf russische Waren, die in die USA und andere Länder exportiert werden, verhängen würde.

Trump schreibt an Putin gerichtet: "Wenn wir uns nicht bald einigen, habe ich keine andere Wahl, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu verhängen, was von Russland an die Vereinigten Staaten und verschiedene andere beteiligte Länder verkauft wird."

Trump schreibt weiter: "Wir können es auf die einfache oder auf die harte Tour machen – und die einfache ist immer besser."

Trump äußerte, dass der Krieg, der seiner Meinung nach unter seiner Präsidentschaft nicht begonnen hätte, schnell beendet werden sollte, entweder durch Kooperation oder durch Strafmaßnahmen. Diese Aussagen unterstreichen Trumps Absicht, Druck auf Russland auszuüben, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden.

Mehr Infos in Kürze ...