× Erschwinglich: Auf diese günstige Bluse setzt Meghan Markle

Meghan Markle und Prinz Harry haben die letzten Tage in Kolumbien verbracht. Da fiel die Herzogin besonders mit ihren Luxus-Looks auf doch am letzten Tag überraschte sie mit einem unerwartet erschwinglichen Piece.

Was Meghan Markle trägt, wird schnell zum Objekt der Begierde. Auf ihrer viertägigen Kolumbien-Reise trug sie ein Luxus-Outfit nach dem anderen – bis jetzt. Die vielen verschiedenen Luxus-Klamotten haben in Verbindung mit der Reise in ein armes Land einen makaberen Beigeschmack. Setzt die zweifache Mutter deswegen jetzt lieber auf Schnäppchen? Auf teure Designermode verzichtete Meghan bei ihrem letzten Auftritt und setzte stattdessen auf ein erstaunlich günstiges Teil, das sogar wir uns leisten können.

Herzogin Meghan überrascht mit Schnäppchen-Bluse

Vor ein paar Tagen besuchte Meghan das „Afro Women and Power“-Forum und wählte zu diesem Anlass einen schlichten Look bestehend aus Bluse und Rock. Für Verwunderung sorgte vor allem die weiße, ärmellose Bluse, die bodenständiger nicht sein könnte. Diese stammt nämlich von der beliebten spanischen Marke Mango, die mit einem besonders erschwinglichen Preis punktet: Mit gerade einmal 25,99 Euro ist das Oberteil ein echtes Schnäppchen.

Bei der Bluse hört der Schnäppchen-Look aber auch schon wieder auf. Das Top kombiniert Meghan nämlich mit einem glamourösen Rock der kolumbianischen Designerin Silvia Tcherassi, der mit über 700 Euro deutlich teurer daherkommt. Violette Wildlederpumps von Manolo Blahnik um rund 800 Euro runden den Look ab.

So teuer war ihre luxuriöse Kolumbien-Garderobe

Etwas später hüllte sich Herzogin Meghan dann wieder in einen kompletten Designer-Look. Bei ihrem Besuch des "Petronio Alvarez"- Festivals in Cali trägt Meghan ein elegantes Sommerkleid, das nicht nur mit seinem grünen Blättermuster, sondern auch mit Volants und hauchdünnen Trägern besticht. Preislich schießt der Look jedoch noch einmal in die Höhe. Das grün-weiße Kleid von Designer Andrés Otalora ist für stolze 800 Euro zu haben. Insgesamt hatten ihre elf Outfits auf der Kolumbienreise einen Gesamtwert von 104.000 Euro!