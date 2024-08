× Irre Summe: Herzogin Meghan sorgt mit Luxus-Outfits für Wirbel

Herzogin Meghan und Prinz Harry treten gerade ihre viertägige Kolumbien-Reise an. Diese Gelegenheit nutzte die ehemalige Royal um direkt beim ersten öffentlichen Auftritt mit Luxus-Outfits zu glänzen.

Mal wieder sorgen die Sussexes für Wirbel. Offiziell sind Harry und Meghan zwar von ihren royalen Pflichten zurückgetreten, um mehr Privatsphäre zu genießen. Jetzt reiste das Ehepaar jedoch nach Kolumbien, um ihre eigene Version einer royalen Tour zu veranstalten. Nach ihrem Besuch in Nigeria im Mai dieses Jahres folgten die beiden der Einladung von Vizepräsidentin Kolumbiens, Francia Márquez, das Land zu bereisen und unterschiedliche soziale Organisationen kennenzulernen. Dabei ließ Meghan es sich nicht nehmen, gleich zu Beginn mit mehreren Luxus-Looks aufzutauchen.

Meghans 6.000-Euro-Look sorgt für Aufsehen

© Getty Images ×

Bei der Ankunft in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá setzte Meghan auf schlichte Eleganz. Dafür wählte die 43-Jährige einen dunklen Zweiteiler, der aus einer eleganten Weste und einer dazu passenden Hose besteht. Das Ensemble stammt von der New Yorker Designerin Veronica Beard und kostet umgerechnet ca. 1.196 Euro und die Schuhe von Manolo Blahnik etwa 660 Euro. Vor allem die Tasche von Loro Piana schlägt mit unglaublichen 4.300 Euro zu Buche. Macht alles in allem über 6.000 Euro – ein teurer Spaß!

Zeigt viel Haut: Meghan überrascht mit sexy Cut-out-Dress

Nach der Begrüßung mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez ging es für Meghan und Harry weiter in eine Schule, wo sie sich mit den Schüler:innen über den technologischen Fortschritt in Kolumbien unterhielten. Im Anschluss folgte eine Aufführung im Nationalen Zentrum der Künste, wofür sich Meghan in ein enganliegendes Kleid mit Cut-Outs warf.

© Getty Images ×

Der hohe Schlitz an der Vorderseite des Rocks gewährte freie Sicht auf ihre Beine und auch das Cut-Out am Dekolleté sorgt für tiefe Einblicke. Mit diesem sexy Auftritt zog die ehemalige "Suits"-Darstellerin sofort alle Blicke auf sich. Kostenpunkt für diesen Luxus-Look: Knapp 2.000 Euro! Auch bei ihrer Reise nach Nigeria trug die zweifache Mutter ein ähnliches Modell, das für viel Aufsehen sorgte. Zu dem Hingucker-Kleid kombinierte Meghan braune Sandaletten von Jimmy Choo und eine Cartier-Halskette.

Es stehen viele Termine an

Von der Kritik um ihre Reise ließ sich das Paar nichts anmerken, denn sie strahlen bei ihren Auftritten händchenhaltend um die Wette und begeistern mit ihrer ausgelassenen Art. Und wir können uns garantiert auf weitere Looks freuen, denn der Terminkalender des Paares ist prall gefüllt. So wollen sie in erster Linie an Veranstaltungen zum Thema Cybermobbing teilnehmen und sich besonders für Frauen und junge Menschen einsetzen, um gegen Diskriminierung vorzugehen.