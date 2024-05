Königlicher Empfang für Harry und Meghan in Nigeria

Harry und Meghan werden in Nigeria wie Könige empfangen.

Bereits seit Dienstag war der abtrünnige Prinz Harry in London. Er feierte das10-jährige Jubiläum seiner Invictus-Spiele für versehrte Kriegsveteranen. Während seines London-Aufenthalts gab es jedoch kein Treffen mit seiner Familie. Sein krebskranker Vater, König Charles, hatte keine Zeit, William und Kate wohl kein Interesse.

Harrys Frau Meghan war in Kalifornien geblieben und kümmerte sich um die gemeinsamen Kinder Archie und Lili, so zumindest die offizielle Erklärung. Britische Medien spekulierten jedoch, Meghan könnte befürchtet haben, in London ausgebuht zu werden.

Nun stellt sich jedoch heraus, dass Meghan DOCH in London war - wenn auch nur kurz. Am Donnerstag traf sich die ehemalige Schauspielerin unter strengster Geheimhaltung mit Ehemann Harry in der Windsor Suite des Londoner Flughafens, um von dort aus in der ersten Klasse eines Linienflugzeuges nach Nigeria zu reisen.

Dort wurden sie - obwohl sie nicht als Gesandte des Königshauses, sondern im Zuge der Invictus-Spiele anreisten - wie Könige empfangen. Während ihres Aufenthaltes sprachen Harry und Meghan mit einigen Schülern auch über psychische Gesundheit. „Man muss sich nicht dafür schämen, wenn man mal einen schlechten Tag hat", so Harry. "Ich erkenne mich in jedem von euch wieder", erklärte Meghan.