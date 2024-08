Das Herzogenpaar Sussex ist derzeit in Kolumbien unterwegs um auf Cybermobbing aufmerksam zu machen.

Die Sussexes sind unterwegs: Prinz Harry und Meghan haben auf ihrer neuesten royalen Tour eine Rundreise durch Kolumbien unternommen.

Treffen der Sussexes

Das Paar, das 2020 aus dem königlichen Dienst ausschied, kam am Morgen des 15.8. in der Hauptstadt Bogota an und traf sich mit Vizepräsidentin Francia Márquez und ihrem Ehemann Rafael Yerney Pinillo zum Frühstück.

Meghan trug eine schicke Orlinda-Weste der Designerin Veronica Beard im Wert von 598 Pfund, während sich ihr Mann für einen maßgeschneiderten marineblauen Anzug entschied.

Meghan wies Harry zu Zärtlichkeit an

Wie der britische "Mirror" berichtet, wurde Meghan bei einer ihrer "Anweisungen" an Harry beobachtet. Der Herzogin wird seit längerem nachgesagt, Zärtlichkeiten für PR-Zwecke zu inszenieren. Als sie aus einem Gebäude kamen und von den Fans herzlich begrüßt wurden, hat eine Lippenleserin den Austausch zwischen dem Paar aufgedeckt, bei dem Meghan ihrem Mann einen direkten Befehl erteilte. Laut der professionellen Lippenleserin Nicola Hickling murmelte Meghan leise einen Befehl zu Harry, indem sie einfach „Hand“ sagte, bevor er antwortete: „Bitte sehr.“

PR-Strategie der Herzogin

Meghan steht schon lange in der Kritik für ihr Verhalten, das in der Öffentlichkeit eine PR-Strategie sein soll. Sie setzt auf Körperkontakt zu Harry, Hänchen halten, Umarmungen und breites Lächeln. Alles Details, die den anderen Royals nicht erlaubt sind, bzw sich nicht schicken.

Harry unterhielt sich

Später besuchte das Paar eine Kinderschule, das Colegio Cultura Popular, in Bogota, wo sie vom Leiter der Einrichtung, Leonel Umaña Parra, und von José David, einem Schüler der Schule, eine Führung und eine Informationsveranstaltung erhielten. Dort unterhielt Harry die Menge, indem er versuchte, auf Spanisch zu zählen, und erzählte von seinen Kindern Archie, fünf, und Lilibet, drei.

Zweck des Besuches

Der Zweck ihres Besuch sei es, "ein Problem sichtbar zu machen und anzugehen, das heute die gesamte Menschheit betrifft", sagte Marquez. Cybermobbing und Diskriminierung im Internet seien Themen, die die psychische Gesundheit aller Menschen gefährden würden.

Harry (39) und Meghan (43) haben wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit Online-Belästigung erst kürzlich ein Unterstützungsnetzwerk für Eltern gegründet. Das Netzwerk wolle sich dafür einsetzen, dass Internet-Unternehmen und Politik stärkere Anstrengungen zum Schutz junger Nutzer vor Belästigung einführen, heißt es auf der Webseite.