Viele Produkte sollen später dazu kommen und den Sussexes einen Haufen Geld einbringen.

Bereits seit Monaten wartet die Welt gespannt darauf, was Meghan und Harry nächster Schmäh sein wird, um finanziell unabhängiger vom britischen Königshaus zu bleiben.

Mehr zu Meghan und Harry

Neue Produkte

Nach einem geplatzten Netflix- und Spotifydeal , setzt Meghan auf die Vermarktung von Lifestyleprodukten.

Exklusiv

Unter dem Namen "American Riviera Orchard" zu deutsch etwa "Obstgarten der amerikanischen Küste" sollen exklusive Produkte entstehen. Mit dieser Linie soll Meghan beispielsweise Marmelade vertreiben wollen und artverwandte Produkte.

Werbung

Eine Insta-Seite in Vorbereitung existiert bereits und ihre Freundin, die Schauspielerin Abigail Spencer, die sie seit "Suits"-Zeiten kennt, machte bereits Werbung dafür.

DAS ist die Cash-Cow

Nun berichtet die dailymail aber konkret, was das erste Produkt sein soll, das Meghan vermarkten wird. Es ist keine Marmelade und keine Gewürzmischung sondern ein... Roséwein! Und dieses Produkt soll, so die Experten, Millionen in die Kassen der Sussexes spülen.

Das sind die (Marketing-)Gründe

Romantik-Touch : Bei ihrem ersten Date mit Harry hat Meghan einen Rosé getrunken. Was für ein netter Spin für die Vermarktung!

: Bei ihrem ersten Date mit Harry hat Meghan einen Rosé getrunken. Was für ein netter Spin für die Vermarktung! Promi-Proof : Wein und Stars (wir denken an Brangelina) das klappt! Leute kaufen durchaus auch preisigere Varianten des Getränkes, wenn es von Promis erdacht wurde.

: Wein und Stars (wir denken an Brangelina) das klappt! Leute kaufen durchaus auch preisigere Varianten des Getränkes, wenn es von Promis erdacht wurde. Beliebt: Rosé ist in Kalifornien ohnehin ein sehr beliebtes Getränk, wieso dann nicht auch mit Royal-Touch?

Neuer Netflix-Deal?

Wann der Wein auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Aber aus der Vermarktung der Produkte, Meghan als Unternehmerin, soll sich eine weitere Chance für deine Show bei Netflix ergeben...