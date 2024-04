Meghan hat eine neue Idee geboren und sie ist absoluter Luxus.

Nachdem es für Harry und Meghan mit den großen Unterhaltungsdeals, Podcasts und Dokus nicht gar so rund läuft, ist das Herzogenpaar nun dabei, sich weitere Standbeide aufzubauen.

Obstprodukte

Eines davon heißt "American Rivierea Orchard" zu deutsch etwa "Obstgarten an der amerikanischen Küste". Mit dieser Linie soll Meghan Marmelade vertreiben wollen und artverwandte Produkte. Vom Gefühl her eine Idee als würde sie Obst aus ihrem Garten reichen. Eine Insta-Seite in Vorbereitung existiert bereits und ihre Freundin, die Schauspielerin Abigail Spencer, die sie seit "Suits"-Zeiten kennt, macht bereits Werbung dafür.

In Meghans Garten

Dafür posiert Abigail mit der schön drapierten Marmelade auf einer Wiese . Doch, es nicht irgendeine Wiese.... es ist Meghans Garten in dem das Fotoshooting stattfand. Rund 50 ausgewählte Leute sollen schon in den Genuss des Brotbelages gekommen sein, wie Michael Cole, der BBC-Royals-Korrespondent britischen Medien verriet. Der Vertrieb soll dann im Luxus-Supermarkt "Erewhon" stattfinden. Und, wie Cole meint, durchaus teuer werden. Ihn würde es nicht wundern, wenn Megan versuchen würde, das Glas für über 200 Dollar zu verkaufen.

Spezielle Produkte

Der Erwhon-Supermarkt vertreibt viele Bio-Produkte mit oft speziellen Mikronähstoffen. Das hat natürlich seinen Preis. So gibt es dort auch den ganz speziellen Manuka-Honig zu finden, der weit über 100 Dollar kosten kann. Bei uns hat diese flüssige Gold allerdings einen ähnlichen Preis.