Carrie Royale setzt Harry unter Druck, droht damit, Nacktbilder zu veröffentlichen.

Nach Auspack-Interview bei Oprah, Netflix-Doku und Skandal-Biografie war die einstimmige Meinung: Mehr Schaden kann Prinz Harry wohl nicht mehr anrichten, was das Ansehen des britischen Königshauses angeht.

Vegas-Party

Doch, falsch gedacht! Wie nun in britischen Medien zu lesen ist, könnte ein früherer Fehltritt von Harry nun zu pikanten Enthüllungen führen. Wir erinnern uns an Harrys Skandal-Aufenthalt in Las Vegas, im Jahr 2012, damals war er 27. Strip-Billard, viel Alkohol und Prostituierte - all das die Zutaten für einen echten Skandal. Damals wurden einige Fotos angedruckt auf denen Harry halbnackt und im Rausch zu sehen ist.

OnlyFans

Nun soll es Nachschub geben. Die Ex-Domina Carrie Royale droht nun damit, eine Menge Nacktbilder des Royals auf OnlyFans zu veröffentlichen. Der britischen Sun sagt sie: "Diese Bilder hat die Öffentlichkeit noch nicht gesehen. (...) Die Leute werden schockiert sein."

Domina ist sauer

Doch warum will sie diese Abbildungen gerade jetzt veröffentlichen? Royale sei sauer, weil Harry sie nicht in seiner Biografie "Spare" erwähnt hat! Zuvor habe sie sie nicht veröffentlich aus Respekt wie sie sagt. Aber nun: "Es spielt keine Rolle mehr. Er ist ein blöder Idiot!"

Und das soll zu sehen sein auf den Bildern