Harry: Treffen mit krebskrankem Charles nur 30 Minuten & von William ignoriert

Prinz Harry flog nach England, doch das Wiedersehen war anders als gedacht.

König Charles ist an Krebs erkrankt, wie er in einem Statement verkünden ließ. Die ganze Welt wünscht ihm eine rasche und vollständige Genesung.

Nur 30 Minuten sprachen Vater und Sohn

Prinz Harry, sein in Kalifornien lebender Sohn machte sich umgehend auf, seinen Vater in England zu besuchen. Es war das erste Treffen in 16 Monaten zwischen Vater und Sohn. Um ihn zu treffen soll Charles seine Pläne, nach Sandringham mit dem Helikopter zu fliegen, verschoben haben, wie britische Medien berichten. Etwas enttäuschend: Das Gespräch der beiden dauerte nur rund 30 Minuten!

Kein Interesse an Harry

Harry soll danach in ein Hotel eingecheckt, keine weiteren Familienmitglieder getroffen haben. Auch nicht seinen Bruder William. Über dessen Einstellung meinen britische Medien, er habe derzeit kein Interesse daran, seinen Bruder zu sehen. Teils, weil er sich auf seine Frau Kate konzentriert und ihre Genesung, teils, weil der Brüderzwist noch nicht ausgestanden sein soll.

Bald wieder in Kalifornien

Harry soll bald wieder nach Kalifornien zurückkehren, hat nächste Woche den Terminplan voll. Er werde unter anderem mit Ehefrau Meghan in Kanada erwartet.

SIE übernehmen für König

Das ist die derzeitige Sachlage: Ist der König erkrankt oder weilt im Ausland, kann er einige Aufgaben an "Counsellors of State" - also Staatsräte - übertragen. Dabei handelt es sich traditionell um den Ehepartner des Monarchen, in dem Fall Königin Camilla, sowie die ersten vier Personen der Thronfolge, die älter als 21 Jahre sind. Das sind Charles' Söhne Prinz William und Prinz Harry, sein Bruder Prinz Andrew und dessen älteste Tochter Prinzessin Beatrice. Vorgeschrieben ist, dass mindestens zwei zusammenarbeiten. Da Harry und Andrew aus verschiedenen Gründen keine Termine für die Royals übernehmen, wurden Ende 2022 auf Bitte von Charles auch seine Schwester Prinzessin Anne und sein jüngster Bruder Prinz Edward zu Staatsräten ernannt.

Britische Medien spekulieren, wie es nun für Charles, William und Harry weitergeht. Ob die drei wieder zueinanderfinden nach dem Streit und wie sich alles entwickeln wird.