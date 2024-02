Krebskranker Charles: Wird Harry nun zu Royals zurückkehren?

Prinz Harry eilt an die Seite seines Vaters. Der Beginn eines Neuanfangs?

Gestern, am 5.2., gab der Palast in einem Statement bekannt, dass der britische König Charles an Krebs erkrankt sei. Herausgefunden wurde die nicht näher benannte Art, als Charles im Krankenhaus war um sich einer Routine-Op an der Prostata zu unterziehen.

Behandlungen begonnen

Jetzt unterzieht sich der König bereits einer Reihe von Behandlungen , werde in nächster Zeit keine öffentlichen Verpflichtungen wahrnehmen.

Charles ist positiv

Er sei sehr zuversichtlich, heißt es in verschiedenen Medienberichten und dass die Erkrankung früh gefunden wurde.

Harry eilt zu Vater

Nach diesen Neuigkeiten wurde bekannt, dass Harry sich umgehend aufgemacht hat, um aus den USA nach England zu reisen. Er ist bereits unterwegs zu seinem Vater. Die Streitigkeiten der letzten Jahre sollen nun, wie britische Medien berichten, der Vergangenheit angehören. Harry wolle seinem Vater beistehen. Er kommt alleine, lässt Meghan und die beiden Kinder in Kalifornien.

Kommt Harry zurück?

Daraus ergibt sich die Frage, ob Harry zukünftig vielleicht doch wieder Verantwortung für die britische Monarchie übernehmen möchte...

SIE übernehmen für König

Das ist die derzeitige Sachlage: Ist der König erkrankt oder weilt im Ausland, kann er einige Aufgaben an "Counsellors of State" - also Staatsräte - übertragen. Dabei handelt es sich traditionell um den Ehepartner des Monarchen, in dem Fall Königin Camilla, sowie die ersten vier Personen der Thronfolge, die älter als 21 Jahre sind. Das sind Charles' Söhne Prinz William und Prinz Harry, sein Bruder Prinz Andrew und dessen älteste Tochter Prinzessin Beatrice. Vorgeschrieben ist, dass mindestens zwei zusammenarbeiten. Da Harry und Andrew aus verschiedenen Gründen keine Termine für die Royals übernehmen, wurden Ende 2022 auf Bitte von Charles auch seine Schwester Prinzessin Anne und sein jüngster Bruder Prinz Edward zu Staatsräten ernannt.

Britische Medien spekulieren, wie es nun für Charley, William und Harry weitergeht. Ob die drei wieder zueinanderfinden nach dem Streit und wie sich alles entwickeln wird.