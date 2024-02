Erstes Foto nach Krebs-Schock von König Charles

König Charles gibt sich trotz Krebs-Diagnose kämpferisch. Das erste Foto nach der Bekanntgabe zeigt, wie er mit seiner Frau Camilla das Clarence House verlässt und der anteilnehmenden Menge zuwinkt.

Einen Tag nach der erschütternden Krebs-Diagnose zeigt sich König Charles erstmals der Öffentlichkeit wieder. An der Seite seiner Frau, Königin Camilla, verlässt er die Residenz, das Clarence House, mit dem Auto um zum Buckingham Palace zu fahren.

Lächelnd winkt er der Menge zu und zeigt trotz der erdenklcih schweren Zeit für sein Volk Stärke zu demonstrieren und allen, die ebenfalls an Krebs erkrankt sind, Mut zu machen. Vom Palast in London aus, wird er wohl wieder auf den Landsitz in Sandringham geflogen, wo er sich von den Folgen der Diagnose und der unlängst erfolgten Prostata-Operation erholen soll.

© APA ×

Öffentliche Termine des Monarchen sind vorerst abgesagt. Im Hintergrund will der Monarch aber weiter arbeiten. Die roten Schatullen, in denen ihm wichtige Dokumente und Informationen vorgelegt werden, will er weiter in Empfang nehmen, Gesetze unterzeichnen, und auch die wöchentliche Audienz mit dem Premierminister soll weiterhin stattfinden.