Ganz UK ist entsetzt! Neue Skandal-Biografie enthüllt Details zum Queen-Tod

So soll Harry vom baldigen Tod erfahren haben und diese Rolle spielen Charles und William.

Ganz England in Aufruhr, wegen einem Buch: An die Skandal-Biografie "Spare/Reserve" von Prinz Harry, die Anfang des Jahres erschien, hat man sich gerade eben gewöhnt, da kommt schon das nächste Aufreger-Buch in den Handel. " Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival " soll am 28. 11. erscheinen.

Freund von Harry und Meghan

Verfasst hat es der Journalist und Freund von Harry und Meghan, Omid Scobie . Es soll eine knallharte Analyse des Königshauses sein; so, wie es jetzt besteht und was passieren muss, damit es eine Zukunft hat. William wird darin als eiskalter künftiger König beschrieben, alle großen Akteure kommen schlecht weg: "Ein unpopulärer König, ein machthungriger Thronfolger, eine Königin, die zu gefährlichen Mitteln greift, um ihr Image zu wahren und ein Prinz, der gezwungen ist, ein neues Leben zu beginnen, nachdem seine eigene Familie verraten wurde."

Sehr intime Details

Doch das ist nicht alles! Wirklich verletzend und schlimm dürften die Stellen im Buch sein , die sich auf den Tod der Queen beziehen. Einige Details waren so wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht.

Das sind die Aufreger im Buch