Prinz Harry: Nach Tod von König Charles soll er DAS planen

Diese Ideen werden wohl wieder einen royalen Skandal auslösen.

Lang lebe der britische König Charles! Doch wenn der Monarch einmal nicht mehr ist, dann soll sein zweiter Sohn, Prinz Harry , einen Plan verfolgen...

Mehr zu den Royals

Neues Leben

Harry hat sich vor einigen Jahren von seiner Ursprungsfamilie losgesagt und mit seiner eigenen Familie - Ehefrau Meghan und den Kindern Archie und Lilibet - ein neues Leben in Kalifornien ausgesucht.

Luxus-Güter und Charity

Die Sussexes wollen einen Alltag leben, der zwischen normal und glamourös sein soll. Meghan will mit ihrer eigenen Marke teuren Bio-Wein und Marmeladen verscherbeln, Harry soll eingebunden sein in Charity-Projekte. Sind derzeit also keine Skandale in Sicht?

© Getty Images ×

Band zwei der Biografie

Spätestens, wenn König Charles verstirbt und Thronfolger William diese Rolle übernimmt, soll es einen neuen Ruck bei den Royals geben, Davon ist die Royal-Expertin Kinsey Schofield überzeugt. Denn just dann soll der Zeitpunkt gekommen sein für Band zwei von Harrys Biografie "Spare". Bereits nach dem Tod der Queen soll Harry ernsthaft überlegt haben, gleich ein weiteres schriftliches Werk zu veröffentlichen.

Doch dazu kam es bis jetzt nicht. „Ich vermute, dass er vielleicht nach dem Tod seines Vaters ein Buch veröffentlichen würde. Vor allem, wenn Prinz William ihn weiterhin auf Distanz hält.“ So Schofield.