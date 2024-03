Wayne Carpendale: Nackt nach wilder Partyorgie

Der Ehemann von Annemarie Carpendale feierte seinen Geburtstag wie in "Hangover"

"Drei Torten, viele Happy Birthdays und fatasmorganische Zeit mit Family und Friends! Besser konnte ich nicht 47 werden", schreibt Wayne Carpendale auf Instagram und zeigt zahlreiche Eindrücke von den außergewöhnlichen Momenten. Auf dem ersten Bild posiert er mit seiner Gattin Annemarie Carpendale, der er auch für alles dankt. "Danke an meinen Schatz für all diese Hammer-Überraschungen und einfach dafür, dass es dich gibt."

Klickt man sich durch die Bilder bekommt man das Gefühl live dabei gewesen zu sein. Eines zeigt Annemarie in einem heißen Body, wie sie auf dem Bett herumturnt, auf einem anderen werden Kerzen ausgeblasen. Das letzte Bild überrascht! Dieses wurde wohl am Morgen danach aufgenommen. Zu sehen ist Wayne nackt in seinem Hotelbett. Auf dem Nachttisch stehen zwei Flaschen und Aspirin. Er schläft tief und fest.