Die Liebespaar soll getrennte Wege gehen, wie Medien berichten.

Obwohl sie es noch nicht offiziell bestätigt haben, heißt es seit Monaten, dass sich Ekaterina Leonova und Timon Krause bei der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" ineinander verliebt haben.

Schmusefotos der beiden

Die Indizien sind stark: Er hat sich von seiner Freundin, einer Fotografin nach einigen Jahren Beziehung getrennt, sie sich von ihrem Millionär. Dazu gab es von den beiden sehr innige Schmusefotos bei einem Spaziergang in Köln.

Getrennte Wege - andere Städte

Doch nun machen Gerüchte die Runde, laut denen die beiden getrennte Wege gehen sollen. Bereits während der Show gab es Spekulationen darüber, wie ihre Liebe nach der intensiven Zeit bei der Tanzshow weiter funktionieren werde. Denn die Realität kann schwierig sein. Nun wird Ekaterina nach einem speziellen Projekt, das im Anschluss an "Let's Dance" stattfand, wieder in ihr zu Hause nach München zurückkehren. Timon allerdings lebt in Berlin. Diese krasse räumliche Trennung, soll die erste Zerreißprobe für das junge Paar werden.

