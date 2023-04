Moderatorin Victoria Swarovski spaltete ihre Fans mit diesem Kleid.

Moderatorin Victoria Swarovski steht bei der Tanzshow "Let's Dance" nicht nur wegen ihrer Moderation im Mittelpunkt. Ihre Outfitwahl wird auch heiß diskutiert. Am Freitag, 21.4. trug die Kristall-Erbin in der Show weiß: Ein kurzes, trägerloses Kleid mit Glitzerapplikationen und Federn, dazu Overkneestiefel in Lackoptik.

Swarovski: Heftige Kritik auf Instagram

Einige Reaktionen auf das Ensemble fielen durchaus heftig aus: "Sorry die Stiefel sehn Punkt Punkt Punkt aus...", "Schreckliche Klamotte. Sie sehen aus wie gestaucht.", "OMG was für ein schlechter Style ......sowas nennt man Geschmack.....puhhhh", "Das Outfit passt von den Proportionen nicht zu dir, das Gesicht ist heute unglücklich langgezogen ... müssten deine Stylisten eigentlich wissen...."

Wohlwollende Worte

Einige Kommentare, darunter jene von ihrer Mutter und ihrer Schwester Paulina , fallen jedoch sehr wohlwollend aus. Manch einem Fan ist sowieso egal, was Vici trägt, sie unterstützen die Moderatorin trotzdem.