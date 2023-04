Victoria Swarovski gab Frauke Ludowig ein ehrliches Interview.

Das Gerücht kursierte schon eine Weile, dann, zu Ostern gab es das erste gemeinsame Foto, dass diese Liebe bestätigte: Victoria Swarovski (29) und Mark Mateschitz (30) sind ein Paar und wollen das auch der ganzen Wlet zeigen. Wie es scheint, animiert Vivi ihren Mark dazu, mit privaten Dingen ein wenig offener umzugehen. Bislang hat er sein Leben streng geheim gehalten. Vici hingegen ist dafür bekannt, sehr viel preiszugeben. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.

"Bin sehr glücklich"

Nach dem Foto gab es nun das erste Kommentar zur neuen Liebe. Die "Let's Dance"-Moderatorin hat sich am Rande der Tanzshow bereitwillig den Fragen von "Exklusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig gestellt, die keck nach der neuen Liebe fragte. Victorias Antwort: "Ich bin sehr glücklich! Das ist alles was ich sagen kann und will." Zudem glaube sie, dass Bilder mehr als 1000 Worte sagen. Welches Bild sie meint? Siehe oben!

Bald ein Baby?

Die zwei Verliebten sollen bereits zusammen wohnen, wie Freunde der Bild bestätigt haben. Außerdem könnte bald ein Baby unterwegs sein, dann Victoria möchte gerne mit 30 Mutter werden.