Nach dem Insta-Liebesouting zu Ostern brodelt bereits die Gerüchteküche: Erwarten Mark Mateschitz und Victoria Swarovski bereits ein gemeinsames Baby? Fans spekulieren ...

Kristall-Erbin und Moderatorin Victoria Swarovski (29) und "Red Bull"-Erbe Mark Mateschitz (30) haben auf Instagram ihre Liebe öffentlich gemacht – mit einem süßen- Pärchen-Fotos, das die beiden allerdings nur von hinten zeigt. Für einige Fans bereist der erste Hinweis: Will Victoria so einen Babybauch verbergen?

Swarovski: Erstes Liebes-Foto mit Mateschitz

Dass das frisch verliebte Paar bereits an Nachwuchs bastelt, ist durchaus möglich: Denn Victoria Swarovski verriet in der Vergangenheit in einem Interview, 30 sei ihre Frist zur Familiengründung. „Bis dahin möchte ich schwanger sein“, so Swarovski. Was ihr ganz wichtig ist: „Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf meine eigene Familie zu gründen.“ Das Kinder-Thema soll auch in Swarovskis Ex-Beziehung ein Thema gewesen sein. „Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder", packte die Moderatorin vor der Trennung von ihrem Noch-Mann aus.