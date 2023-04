So reich sind Victoria Swarovski und Mark Mateschitz

TV-Beauty Victoria Swarovski und Red Bull-Erbe Mark Mateschitz sind das neue Traumpaar Österreichs.

Am Ostersonntag machte Victoria Swarovski ihre Beziehung zu Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) offiziell. Die 29-Jährige postete ein Foto auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen sind die beiden in sportlichem Outfit an einem Aussichtspunkt der Bergkette in Kapstadt. Sie legt ihren Arm auf seine Schultern und zusammen blicken sie in die Ferne. "No-Bunny compares to you", schreibt sie als Wortspiel (statt "Nobody compares to you", dt. Niemand ist mit dir zu vergleichen) zum Foto und fügt hinzu: "Frohe Ostern an alle ..."

Die Moderatorin und der Red-Bull-Erbe sollen sich zwar schon länger kennen, gefunkt habe es aber erst am Rande des Hahnenkamm-Rennens im Jänner, wie "Bunte" berichtete.

So reich ist das Traumpaar

Das neue Liebespaar ist auf jeden Fall das reichste Österreichs. Mit einem geschätzten Vermögen von 34,7 Mrd. Dollar ist Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz der reichste Österreicher und steht auf Rang 37 der weltweiten Milliardärs-Liste. Damit liegt der 30-Jährige sogar um 14 Plätze weiter vorn als im Vorjahr sein im Oktober verstorbener Vater.

Victoria Swarovski ist die Tochter von Alexandra und Paul Swarovski und damit Erbin des milliardenschweren Kristall-Unternehmens. Die 29-Jährige hat aber auch abseits ihrer Familie bereits ein Vermögen angehäuft. Swarovski ist u.a. als Moderatorin, Sängerin, Model und Schauspielerin tätig und soll laut Schätzungen von „Intouch“ bereits zehn Millionen Euro verdient haben.