Swarovski: Erstes Liebes-Foto mit Mateschitz

Die neue angebliche Liebe zwischen TV-Beauty Victoria Swarovski und Red Bull-Erben Mark Mateschitz ist das Society-Thema des Jahres.

Anfang März outete die "Bild" Kristall-Star Victoria Swarovski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) als Liebespaar. Seither reißen die Liebes-Gerüchte um die beiden nicht ab. Jetzt postete die 29-Jährige ein Foto von sich und Mark Mateschitz auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen sind die beiden in sportlichem Outfit an einem Aussichtspunkt der Bergkette in Kapstadt. Sie legt ihren Arm auf seine Schultern und zusammen blicken sie in die Ferne. "No-Bunny compares to you", schreibt sie als Wortspiel (statt "Nobody compares to you", dt. Niemand ist mit dir zu vergleichen) zum Foto und fügt hinzu: "Frohe Ostern an alle ..."

Knistern. Die Moderatorin und der Red-Bull-Erbe (geschätztes Vermögen laut Forbes: 26 Milliarden Dollar) sollen sich zwar schon länger kennen, gefunkt habe es aber erst am Rande des Hahnenkamm-Rennens im Jänner, wie "Bunte" berichtete.

Was an den Liebes-Gerüchten dran ist, wollen die beiden bisher nicht offiziell kommentieren. Vor ­allem Mateschitz hielt – wie sein Vater – sein Privatleben bis dato bedeckt.

"Forbes"-Ranking: Mark Mateschitz reichster Österreicher

Mit einem geschätzten Vermögen von 34,7 Mrd. Dollar ist Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz der reichste Österreicher und steht auf Rang 37 der weltweiten Milliardärs-Liste. Damit liegt der 30-Jährige sogar um 14 Plätze weiter vorn als im Vorjahr sein im Oktober verstorbener Vater: Dietrich Mateschitz hatte auf der Forbes-Liste 2022 Rang 51 mit 27,4 Mrd. Dollar. Das Red-Bull-Vermögen hat sich also binnen Jahresfrist kräftig vermehrt.