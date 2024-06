Erstes Wiener Tor bei EURO gefallen

Der erste Wiener hat bei der diesjährigen EURO einen Treffer erzielt.

Der EURO-Auftakt der Türkei hat mit einem Tor eines Wieners begonnen. Gegen Gruppengegner Georgien traf Mert Müldür, der in der österreichischen Hauptstadt geboren wurde und unter anderem seine Jugend bei Rekordmeister Rapid Wien verbracht hatte.

Ex-Rapidler traf für Türkei

In der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer gab Müldür 2017 sein Profi-Debut. Bis 2019 stand der 25-Jährige, der in der 25. Minute zum 1:0 für die Türkei traf, dann in der Defensive der A-Mannschaft bevor es den türkischen Nationalspieler nach Italien zu Sassuolo zog. Mittlerweile spielt er in der türkischen Süperlig bei Fenerbahce.

Streng genommen ist Müldür allerdings nicht der erste Wiener, der bei der diesjährigen EURO getroffen hat. Zählt man das Eigentor, das den Franzosen am Montag den 1:0-Sieg über Österreich bescherte, wäre es eigentlich Maximilian Wöber.