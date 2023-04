Nach dem Insta-Liebesouting zu Ostern gibt es neue Details zur Liebe zwischen Victoria Swarovski und Marc Mateschitz.

Im März wurde bekannt, dass Kristall-Erbin und Moderatorin Victoria Swarovski (29) und "Red Bull"-Erbe Marc Mateschitz (30) ein Paar sind. Swarovski war zu diesem Zeitpunkt frisch von ihrem Ehemann, dem Unternehmer Werner Mürz (46), getrennt. Zu Ostern gab es dann die gemeinsame Bestätigung der neuen Liebe - ein Foto zeigt Victoria und Marc von hinten vor traumhafter Kulisse in Kapstadt. "Sie schreibt dazu, ganz in österlicher Manier: Kein Haserl kann sich mit dir vergleichen"

Neue Details zur Swarovski-Mateschitz-Liebe

Victoria hat kein Problem damit, viele Aspekte ihres Privatlebens nach außen zu tragen, lässt ihre Fans auf Instagram gerne mit Fotos und Clips an ihrem Alltag teilhaben. Marc mag es lieber - wie sein Vater - privat.

Wohnen zusammen

Einige Infos zur neuen Liebe sind dennoch bereits nach außen gedrungen. So sollen die beiden laut Freunden, die sich an Bild gewandt haben, bereits zusammen wohnen. Die Auswahl eines geeigneten Wohnsitzes dürfte nicht schwer fallen - so haben sowohl Swarovski, als auch Mateschitz jeweils gleich mehrere Immobilien zur Auswahl. Victoria hat unter anderem ein Haus in Marbella und einen Wohnsitz in Kitzbühel - so, wie Marc auch.