Lilly & Alessandra wurden mit dem gleichen Dirndl auf dem Oktoberfest gesichtet.

Auf der Eröffnung der Wiesn ist etwas passiert, das normalerweise der Horror jeder Frau ist - eine andere im gleichen Kleid zu sehen! Passiert ist das just zwei Exen von Tennislegende Boris Becker. Alessandra Meyer-Wölden, die 2008 mit Becker verlobt war, kam im identen Dirndl wie Lilly Becker, deren Scheidung von Boris erst kürzlich besiegelt wurde.

Gute Freundinnen

Ein Fashion-Fauxpas? Mitnichten, ganz im Gegenteil. Twinning for the Winning ! Denn die beiden Frauen sind - entgegen dessen, was man Exen gerne nachsagt - gute Freundinnen und halten zusammen, Seit Jahren verstehen sich Sandy und Lilly schon ausgezeichnet, kennen keine Stutenbissigkeit oder dergleichen. Sie sind auch öfter zusammen mit den Kindern auf Urlaub.

Sommer genießen in Italien - Lilly, Sandy und die Mama

Das steckt hinter Dirndl-Duo

Was es mit dem Dirndl auf sich hat? Das getragene Modell ist Teil der Special Edition von Sandy Meyer-Wölden, die von Designerin Kinga Mathe entworfen wurde. Es ist ein schlichtes, nachtblaues Modell mit Leinenmieder und Samtschleife und einem gemusterten Rockteil. Ohne Bluse kostet es 599 Euro. Lilly wollte hier also kräftig die Werbetrommel für ihre Freundin rühren. So geht das mit der Frauensolidarität - gemeinsam, statt einsam.