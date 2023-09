Hot! Andreas Gabalier: 'DAS macht eine Frau sexy'

Schlagerstar Andreas Gabalier verrät, was ihm an Frauen gefällt!

Andreas Gabalier (38) feierte ausgelassen den Auftakt der Wiesn . Zusammen mit Florian Silbereisen machte er sich beim Oktoberfest einen schönen Abend anlässlich des traditionellen Anstichs im Schottenhamel Festzelt.

Das mag er an einer Frau

Gabalier ist für manch eine Frau ein echter Hingucker und das auch ganz "legal". Denn seit dem Beziehungs-Aus mit Moderatorin Silvia Schneider (41) ist der Steirerbua Single. Doch, was gefällt dem Sänger an einer Frau? Was findet er anziehend. Die "Bunte" hat genau nachgefragt, was Gabalier auffällt: "Ich achte auf die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit, die Lockerheit - das ist es eigentlich, was eine Frau sexy macht."

© Getty Images ×

Dirndl? Kurz und frech!

Florian Silbereisen und Andreas Gabalier auf der Wiesn

Und, da das Gespräch auf der Wiesn stattfand, gibt es spezielle Überlegungen zum Dirndl? Aber ja! Gabalier keck: "Es darf frech sein, es darf kurz sein, es darf aber auch traditionell hochgeschlossen sein. Ich glaube, das muss einfach zum Typ passen. Das Schöne an der Tracht ist, dass einfach jeder - jung und junggeblieben - gut ausschaut."