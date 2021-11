Neue Liebe für Milliardär-Ex?

Seit Mitte Oktober postet Patricia Schalko immer wieder Fotos mit Anwalt Tassilo Wallentin.

Gerüchteküche. Was läuft da zwischen Georg Stumpfs Ex Patricia Schalko und Top-Anwalt Tassilo Wallentin? Eine ÖSTERREICH-Anfrage zu den gemeinsamen Turtelfotos, die sowohl Schalko als auch Wallentin auf ihren Instagram-Accounts gespostet haben, wollte er nicht kommentieren. „Ich sage nichts zu meinem Privatleben“, so der Anwalt am Telefon. Die Fotos selbst sprechen jedoch für sich. Beide sehen sehr glücklich aus, egal ob beim Spiegel-Selfie, zu dem Schalko „Love is in the Air“ postete als auch händchenhaltend im Privatjet. Rein optisch wären die Beiden jedenfalls ein neues Society-Traumpaar.



Trennung. Bereits im Juli berichtete ÖSTERREICH vom Liebes-Aus Schalkos und ihrem Lebensgefährten, Immo-Milliardär Georg Stumpf, die bis heute ebenfalls unkommentiert blieb.