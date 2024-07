Prinzessin Diana: Ihre Prophezeiung über Ex-Rivalin Camilla wird wahr

Prinzessin Diana hat schon früh etwa über die Beziehung zwischen Camilla und Charles vorausgesagt.

Die Mitglieder des britischen Königshauses machen eine harte, sehr herausfordernde Zeit durch.

Zuerst verließ Prinz Harry die Familie, dann wurde bekannt dass sowohl König Charles, als auch Prinzessin Kate an Krebs leiden.

Zusammenrücken

Die anderen Mitglieder der royalen Familie müssen darum noch stärker zusammenrücken. Auf ihnen lastet recht plötzlich mehr Verantwortung. Das sind einerseits Edward und Sophie, andererseits auch William und Camilla.

Königin Camilla mit Genesungswünschen für Kate. © Getty Images

Camilla die Unterstützerin

Besonders Camilla, als Königin des Landes, wird eine spezielle Rolle zu teil. Sie muss Charles unterstützen und stark sein an seiner Seite. Eine Rolle, die wie gemacht scheint für die ehemals außereheliche Gespielin. Das soll auch Diana, die Ex-Frau von Charles so gesehen haben, wie es derzeit in britischen Magazinen heißt.

Stärker als alles

Diana wagte eine Art Prophezeiung, wie Jennie Bond gegenüber dem Mirror nun sagte. Die Royal-Expertin meint: "Ich glaube, Diana hatte absolut recht damit, als sie mir erzählte, dass Camilla 'loyal' sei und Charles' 'Liebe zu Camilla stärker als jede Ehe war, die er hätte eingehen können." Vor rund 27 Jahren soll Diana das Bond erzählt haben.