Herzogin Meghan in der Kritik: Strikte Verbote für Harry

Das Herzogenpaar Sussex hat einiges an Glanz eingebüßt.

Seit dem berüchtigten Megxit, den Umzug von England nach Amerika, durch den sich Harry und seine Meghan neu erfinden wollten, haben beide ordentlich an Glanz eingebüßt.

Problematische Projekte

Einige Deals, darunter Podcasts und Dokumentationen mit namhaften Produzenten sind nicht aufgegangen oder nicht verlängert worden. Die Netflix-Abrechnung brachte beiden viel Spott und Häme ein. Meghans neuester Wurf, eine eigene Luxuslinie für Marmelade und Roséwein, wurde groß angekündigt, ist aber noch nicht verfügbar.

Kluft nach Streit

Privat kommt die großen Kluft zwischen Harry und William und Papa Charles dazu. Der Streit, der durch das Erscheinen von der Biografie "Reserve" extrem befeuert wurde, soll beide Parteien belasten.

Getriebene Meghan

Gerüchten zu Folge will Harry mit seinen Kindern nach England reisen, Papa Charles soll auch einen Besuch erwägt haben. Immer problematisch dabei: Meghan. Wie die Royal-Insiderin und Biografin Angela Levin nun in einer TV-Diskussion analysierte, soll Meghan sehr getrieben davon sein, Geld zu verdienen. Levin mein, die Sussexes arbeiten nur an Dingen, die ihnen "Geld bringen".

Charity-Interessen

Leider soll das auch für Harrys Charity-Interessen gelten; er war sein Leben lang sehr interessiert daran, Menschen zu helfen: Veteranen, Kindern, Teenies mit psychischen Problemen,... Aber nun sollen sie: "unfassbar interessiert an Geld sein und nicht mehr an Menschen."

Harry soll noch immer, aufgrund seiner lockeren Art, gut mit Menschen in Not umgehen können. Doch Meghan sei "es nicht gewohnt mit anderen so wie er zu reden und sie will das wohl auch nicht. So das ist meines Erachtens nach sehr schwierig", meint Levin. Meghan soll sich auf die Karriere fokussieren wollen und das auch von Harry verlangen.