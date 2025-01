Mit 13 Jahren: Trump-Enkelin wird zur Fashion-Ikone

Im Hause Trump gibt es so einige modebewusste Damen – und jetzt sorgt die erst 13-jährige Arabella Rose Kushner für Aufsehen. Die Tochter von Ivanka Trump entwickelt sich zunehmend zur kleinen Fashionista und beweist mit ihren stylishen Auftritten, dass sie das Modegespür ihrer Mutter geerbt hat.

Donald Trump ist nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten, sondern auch das Familienoberhaupt eines wahren Clans: fünf Kinder aus drei Ehen, zehn Enkel – und das elfte schon unterwegs. Doch derzeit sorgt besonders eine für Aufsehen: seine 13-jährige Enkelin Arabella Rose Kushner. Die Tochter von Ivanka Trump beeindruckt mit ihrem Sinn für Mode und scheint das Stilbewusstsein ihrer Mutter geerbt zu haben. Mit ihren trendbewussten Outfits und perfekten Inszenierungen auf Social Media ist sie bereits jetzt eine echte Fashionista.

Arabella Rose Kushner wächst zur Stilikone heran

Ivanka Trump sorgte kürzlich mit einem atemberaubenden Look für Aufsehen: Sie präsentierte sich in einer Neuinterpretation eines Givenchy-Kleides, das einst von der legendären Audrey Hepburn getragen wurde. Jetzt rückt allerdings ihre Tochter, Arabella Rose Kushner, ins Rampenlicht.

Die 13-Jährige bewies ihr Modegespür kürzlich bei einer Feier ihres Großvaters in Virginia. Gekonnt inszenierte sie sich in einem eleganten, bodenlangen weißen Mantel mit Stehkragen, der ihr einen stilvollen und erwachsenen Look verlieh.

Partnerlook mit Mama Ivanka

Ein weiteres Statement setzte Arabella nur wenige Tage später bei einem Besuch im Oval Office. In einem knallroten Mantel zeigte sie sich modebewusst und stilvoll. Das Besondere: Auch Ivanka trug ein ähnliches Modell – ein knielanger, roter Mantel mit markanter Kragen-Schleife der britischen Designerin Suzannah London. Das Mutter-Tochter-Duo wirkte wie aus einem Mode-Magazin entsprungen, was auch Donald Trump nicht unbemerkt ließ, denn er teilte stolz ein Foto der beiden auf Instagram.

Ivanka Trump: Stolze Mutter und Styling-Vorbild

Dass Arabella ein Gespür für Mode hat, kommt nicht von ungefähr – schließlich gilt Ivanka Trump selbst als Mode-Ikone. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Schnappschüsse ihrer Tochter, die stets adrett, elegant und perfekt gestylt erscheint. Ob in schicken Kleidern, trendigen Mänteln oder stilvollen Accessoires – Arabella beweist bereits in jungen Jahren, dass sie in Sachen Fashion ihrer berühmten Mutter in nichts nachsteht.