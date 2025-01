× Trumps beim Liberty Ball: Fashion-Fauxpas oder der Anfang einer neuen Mode-Ära?

Beim Liberty Ball in Washington, der zu den offiziellen Feierlichkeiten der Amtseinführung des 47. US-Präsidenten Donald Trump zählte, zeigten sich die Trump-Ladies so glamourös wie noch nie.

Am Montagabend, den 20. Jänner, standen alle Augen auf Donald Trump (78), der nach seiner Amtseinführung beim Liberty Ball als neuer US-Präsident gefeiert wurde. Doch nicht nur er zog die Blicke auf sich – vor allem die Frauen an seiner Seite sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Die Trump-Ladies präsentierten sich als Paradebeispiel des Old Money Glamours – ein Trend, der derzeit zwar überall zu finden ist, aber in seiner pompösen Ausprägung dennoch einiges an Diskussionen auslöst. Ihre Roben, die von schillernden Designerstücken bis zu maßgeschneiderter Haute Couture und glitzernden Brillanten reichten, waren ohne Zweifel beeindruckend, doch die Frage bleibt: Sind solche sündteuren Outfits in einer Zeit, die immer stärker auf Nachhaltigkeit und bewussten Konsum setzt, überhaupt noch zeitgemäß? Kritische Modebeobachter fragen sich, ob der Luxus dieser Outfits in Zeiten wachsender ökologischer und sozialer Verantwortung wirklich gerechtfertigt ist. Die neue mächtigste Familie der Welt könnte in dieser Hinsicht wohl das falsche Signal senden.

Dennoch verkörpern die Trumps die Old Money Ästhetik wie kaum jemand sonst und hinterließen an diesem Abend zweifellos einen bleibenden Eindruck. Wir nehmen die Looks genauer unter die Lupe.

Ivanka Trump

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Ivanka Trump (43) wurde zur Best Dressed des Abends gekürt und lies sich für ihren Look von Audrey Hepburn inspirieren. Donald Trumps Tochter aus der Ehe mit Ivana Trump († 2022) wählte ein Givenchy-Kleid, das fast identisch mit dem ikonischen Design aus dem Film Sabrina (1954) ist. Die schulterfreie, weiße Robe mit abnehmbarer Schleppe und schwarzer Blumenstickerei setzte sie mit schwarzen Opern-Handschuhen und Diamantschmuck von Leviev in Szene.

Melania Trump

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Auch First Lady Melania Trump (54) setzte auf Glamour-pur: Ihre schulterfreie, maßgeschneiderte weiße Robe ihres langjährigen Stylisten Hervé Pierre wurde durch ein schwarzes Taillenband, eine schwarze Halskette und einen silbernen Anhänger akzentuiert. Der Look unterstrich ihren minimalistischen, aber stets eleganten Stil.

Tiffany Trump

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Donald Trumps jüngste Tochter Tiffany (31) setzte mit ihrer taubengrauen Chiffonrobe auf einen romantischen Look. Das schulterfreie, perlenbesetzte Oberteil und der fließende Schal verliehen ihr Anmut, während sie an der Seite ihres Ehemanns Michael Boulos tanzte.

Kai & Chloe Trump

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Die jüngeren Familienmitglieder wählten auffällige Outfits: Enkelkind Kai Madison Trump (17) erschien in einem glamourösen Paillettenkleid mit Cut-Out-Details, ihre Schwester Chloe (10) kombinierte einen goldbestickten Tüllrock mit Schleifendetail zu einem schwarzen Samtoberteil.

Lara Trump

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Lara Trump (42), Ehefrau von Eric Trump, setzte auf ein kräftiges Rot – eine schulterfreie Robe mit Rüschen an der Seite und kurzer Satinschleppe.

Usha Vance

© APA/ AFP / picturedesk.com ×

Auch Usha Vance (39) durfte natürlich nicht fehlen, die Frau des Vizepräsidenten JD Vance, rundete die stilvolle Runde mit einer funkelnden Paillettenrobe ab, deren schulterfreier Illusionsausschnitt dezent mit Schmuck ergänzt wurde.