Trump: Eisige Amtseinführung mit viel Pomp

Bei minus 6 Grad findet Eid & Rede erstmals im Kapitol statt

Böse Zungen mögen meinen, dass ausgerechnet die Folgen des von ihm so geleugneten Klimawandels die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vereiteln. Denn: Heute könnte es in Washington mit minus sechs Grad so kalt werden wie in Jahrzehnten nicht bei einer Amtseinführung.

Indoor. Er wolle nicht, dass Menschen verletzt würden oder zu Schaden kämen, und habe deshalb die Ansprache zur Amtseinführung in die Kuppelhalle des Kapitols nach innen verlegt, postete Trump auf Truth Social.

Normalerweise findet die Zeremonie an der Westseite des Parlamentsgebäudes unter freiem Himmel statt. Die Menschenmassen, die es sonst auf die National Mall, die große Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial zieht, können in einer Sportarena – die aber nur 20.000 fasst – die Übertragung verfolgen. Auch die Parade werde dort stattfinden. Trump kommt nach seiner Vereidigung auch noch dorthin.

Um 12 Uhr wird Trump den Eid ablegen

Um Punkt 12 Uhr mittags (Ortszeit) wird Trump als 47. und mit 78 Jahren bisher ältester US-Präsident (zum Zeitpunkt des Amtsantritts) angelobt. Danach hält er eine Rede, in der er seine Pläne für die nächsten vier Jahre ankündigt.

Gäste. Alle lebenden Ex-Präsidenten - Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton - nehmen an der Amtseinführung teil. Auch Joe Biden wird anwesend sein. Dazu eine illustre Milliardärs-Schar, von Tesla-Boss Elon Musk, Meta-Chef Mark Zuckerberg bis hin zu Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Country-Sängerin Carrie Underwood singt „America the Beautiful“, Lee Greenwood die patriotische Hymne „God Bless the USA“. Bei den Bällen werden u. a. The Village People einheizen.