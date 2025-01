× Heiß, heißer, J.Lo: Jennifer Lopez begeistert im Nackt-Look

Jennifer Lopez erschien beim Sundance Film Festival 2025 in einem Look, der selbst Spiderman sprachlos machen würde. In einem durchsichtigen Spinnennetz-Kleid wurde sie zum absoluten Hingucker des Abends.

Bei der Premiere ihres neuen Films „Kiss of the Spider Woman" auf dem Sundance Film Festival 2025 in Utah setzte J.Lo neue Maßstäbe in Sachen „Method Dressing“. Passend zum Thema des Films erschien die Schauspielerin in einem gewagten, durchsichtigen Spitzenkleid, das von einem funkelnden Kristallnetz durchzogen war. Ihr heißer Nackt-Look überließ damit nur wenig der Fantasie.



Jennifer Lopez begeistert im Naked-Dress

Jennifer Lopez ist dafür bekannt auf dem roten Teppich aufzufallen und ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen. Auch dieses Mal wurde sie zum absoluten Hingucker.

© Getty Images ×

Für den roten Teppich entschied sich J.Lo für ein hautenges, transparentes Spitzenkleid des Designers Valdrin Sahiti, das mit einem glitzernden Kristallnetz überzogen war. Das aufregende Kleid ließ nur wenig der Fantasie übrig und schmiegte sich um ihren Körper wie eine zweite Haut. Hinten überraschte das Kleid mit einem XXL-Beinschlitz, der bis zur Hüfte reichte. Abgerundet wurde der aufregende Look mit einem funkelnden Ring, einer schwarzen Clutch sowie hohen Plateau-Heels.

© Getty Images ×

Jennifer Lopez‘ Styling war ebenso beeindruckend wie ihr Kleid. Ihre elegante Hochsteckfrisur lenkte den Fokus auf das glamouröse Outfit, während ihr Make-up schlicht gehalten war: rauchiger Lidschatten, sanftes korallenrotes Rouge und ein glänzender Nude-Lippenstift.

Auch J.Los After-Party-Look ist ein heißer Hingucker

Auch auf der After-Party blieb J.Lo ihrem Spinnen-Thema treu. Hier erschien sie in einem schimmernden Catsuit mit ähnlichem Netzdesign. In einem dramatischen Instagram-Video präsentierte sie das Outfit, indem sie einen luxuriösen Pelzmantel öffnete und ihren zweiten spektakulären Look enthüllte. Der hautenge Einteiler bestach erneut durch transparente Stoffe, die unter dem glitzernden Netzdesign hindurchschimmerten.

„Kiss of the Spider Woman“ feiert Premiere

Jennifer Lopez' neuer Film „Kiss of the Spider Woman“, produziert von ihrem Ex-Mann Ben Affleck, hatte am Sonntag auf dem Sundance Film Festival Premiere. Basierend auf dem gleichnamigen Bühnenmusical spielt Lopez die Rolle der Ingrid Luna, einer Schauspielerin in einem fiktionalen Film, dessen Handlung in einem argentinischen Gefängnis spielt.