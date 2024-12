× Method Dressing: Warum stylen sich Stars passend zum Film?

Ihnen ist sicherlich schon öfter aufgefallen, dass sich Stars wie Ariana Grande, Cynthia Erivo, Zendaya oder Margot Robbie für den Red Carpet passend zu ihren Filmen stylen. Method Dressing nennt sich das und hat ein bestimmtes Ziel.

Jüngstes Beispiel für Method Dressing: Die beiden Wicked-Darstellerinnen Ariana & Cynthia setzen seit über einem halben Jahr bei jedem Red-Carpet-Auftritt auf Outfits, die perfekt zu ihren Charakteren passen. Der Grund dafür? Marketing. Das Ziel ist es, eine klare Verbindung zwischen der Filmrolle und dem Look auf dem roten Teppich herzustellen – und damit die Bindung des Publikums an die Geschichte zu stärken.

Stars werden Teil des Marketings zum Film

Die Looks sind so außergewöhnlich, dass sie fast als Filmkostüme durchgehen könnten. Und genau das ist das Geheimnis: Die Bilder der auffälligen Outfits werden in der Presse und auf Social Media geteilt – was wiederum die Aufmerksamkeit für den Film erhöht.

Am besten hat Method Dressing wohl bei Barbie funktioniert. Margot Robbie und ihr Team haben sich dabei oft an den originalen Barbie-Outfits orientiert, wie der Day-to-Night Barbie, Sparkling Pink Barbie, Pink & Fabulous Barbie oder Totally Hair Barbie. Die Looks waren nicht nur ein voller Erfolg, sondern lösten einen ganzen Fashion-Trend aus: Barbiecore. Fans kamen sogar fürs Kino ganz in Pink. Die Marketing-Strategie ging voll auf – Barbie wurde zum erfolgreichsten Film des Jahres 2023.

Die Queen des Method Dressing

Auch Zendaya ist bekannt dafür, die besten Method-Dressing-Looks auf den roten Teppich zu bringen. Man denke nur an Challengers, Dune oder Spider-Man. Während Margot Robbie mit Barbie ihren großen „Method-Dressing“-Moment hatte, war Zendaya längst die unangefochtene „Method-Dressing“-Queen. Sorry, Margot.

Und hier ist der Beweis:

Method Dressing passt jedoch nicht zu jedem Film. Ein gutes Beispiel dafür ist Blake Lively. Sie geriet in die Kritik, weil sie ihren Film 'It Ends with Us' mit farbenfrohen Blumenmustern promotete – obwohl es in der Geschichte um häusliche Gewalt geht. Viele Fans empfanden das als unpassend und sogar makaber. Auf Social Media musste Blake dafür einen regelrechten Shitstorm einstecken.

Ist mit Wicked der Höhepunkt des Method Dressings erreicht?

Mit Wicked haben wir definitiv den Zenit erreicht. Cynthia und Ariana haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Sie ziehen das nun schon seit den Oscars im März durch. Wir verstehen ja, dass es ein Herzensprojekt war, aber mal ehrlich: Irgendwann ist es dann auch mal genug, oder?