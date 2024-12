Jennifer Lopez zeigt in heißem Cut-out-Kleid viel Haut

Auf Instagram zeigt sich Jennifer Lopez in einem besonders heißen Kleid.

Nach nur zwei Jahren ging die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck in diesem Jahr zu Ende. Besonders während der Feiertage scheint das Scheitern der Beziehung die Sängerin besonders zu belasten. Während Affleck viel Zeit mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner und ihren drei Kindern Violet, Fin und Samuel verbringt, zeigt sich J.Lo in ihrem neuesten Instagram-Post in einem auffallenden Rache-Kleid.

Jennifer Lopez in hautengem Rache-Kleid

Am Sonntag teilte die Sängerin und Schauspielerin gleich zwei Bilder, auf denen sie in einem schwarz-glitzernden Paillettenkleid mit gewagten Cut-outs und einem verführerischen Rückenausschnitt zu sehen ist. Das glamouröse Kleid des Labels Mônot betonte ihr Dekolleté und setzte ihre Kurven perfekt in Szene.

Zu dem auffälligen Look kombinierte sie schwarze High Heels, eine passende Clutch und funkelnde Diamanten-Ohrringe. Den Beitrag untermalte sie mit dem Song „Believe in Yourself“ von Brandon O'Neal und sendete so motivierende Weihnachtsgrüße an ihre Fans.

J.Lo entzückt Fans mit heißen Schnappschüssen

Während das Video zeigt, wie die 55-Jährige mit heißem Hüftschwung durch einen langen Gang schreitet, zeigt ein weiteres Bild, wie sie in dem verführerischen Kleid am Herd steht und in einer Pfanne rührt. „Mein Lieblingspart beim Ausgehen ist der Mitternachtssnack zu Hause“, schrieb sie dazu.

Mit ihren heißen Aufnahmen verzaubert J.Lo ihre Fans, die sich in positiven Kommentaren wie „Omg, du siehst einfach unglaublich aus“ oder „Wie kann man nur so wunderschön sein?“ sichtlich sehr über den Beitrag freuen.