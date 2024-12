Viel nackte Haut und skurrile Mode bei den British Fashion Awards 2024

Bei den British Fashion Awards am 2. Dezember zeigten sich die Stars in besonders ausgefallenen Outfits. Naked-Dresses, Plüsch und Daunen-Mäntel zählten zu den Hingucker-Looks des Abends.

Am Montagabend fanden die British Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall statt. Seit 1989 werden bei diesem prestigeträchtigen Event jährlich die besten Designer, Models und Talente der Modebranche geehrt. Auch in diesem Jahr zog die Veranstaltung zahlreiche Stars und Prominente an, darunter Rita Ora, Rihanna und A$AP Rocky, Julia Fox und Alessandra Ambrosio. Sie alle nutzten die Gelegenheit, ein letztes Mal auf dem roten Teppich aufzufallen, bevor das Jahr zu Ende geht.

Rihanna und A$AP Rocky fallen auf

Besonderes Aufsehen erregte Popikone Rihanna, die gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky über den roten Teppich schritt. Die Eltern zweier Söhne zogen mit ihren extravaganten Looks alle Blicke auf sich.

Rihanna wählte einen flauschigen türkisfarbenen Statement-Hut, kombiniert mit einem hellblauen Wickel-Pelzmantel. Darunter setzte sie mit einem schwarzen Bustier ihr Dekolleté gekonnt in Szene. Ein transparenter, mit Pailletten verzierter Rock in Schwarz blitzte unter dem Mantel hervor. Dazu trug sie lange Lederhandschuhe, eine feine Strumpfhose und spitze Riemchen-Heels – ebenfalls in Schwarz. Silberschmuck rundete den Hingucker-Look ab. A$AP Rocky stand ihr in Sachen Stil in nichts nach: Er erschien in einem weiten marineblauen Anzug, den er mit einer roten Krawatte klassisch und dennoch auffällig akzentuierte.

Skurrile Mode und Glamour-Momente am roten Teppich

Auch die anderen Gäste beeindruckten mit eindrucksvollen Looks und sorgten für unvergessliche Mode-Momente.

Topmodel Alessandra Ambrosio glänzte als wahre "Golden Goddess" in einem goldfarbenen, mit Strasssteinen besetzten Naked-Dress, das ihre Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Nicola Coughlan verzauberte in einer märchenhaften Robe mit dramatischem Schnitt, während Kelly Rutherford in einem weißen Kleid mit klassischer Eleganz überzeugte.

Einige Outfits sorgten hingegen für Überraschungen: Julia Fox erschien wie gewohnt besonders auffällig in einem transparenten Spitzenkleid, kombiniert mit gruseligem Make-up, das an einen Geist erinnerte. Rita Ora setzte auf einen Oversize-Anzug, dazu eine rebellische Punk-Frisur und auffälligen Statement-Schmuck. Ellie Goulding überraschte mit einem XXL-Daunenmantel samt Schleppe, der zwar extravagant, aber alles andere als praktisch wirkte.

In Gaurav Gupta © Getty Images In Dilara Findikoglu © Getty Images In Christian Lacroix und Bottega Veneta © Getty Images In Moncler © Getty Images In Dave Benett © Getty Images In Alexander McQueen © Getty Images © Getty Images In Burberry © Getty Images © Getty Images In Saint Laurent © Getty Images In Thom Browne © Getty Images © Getty Images In Ellie Misner © Getty Images © Getty Images © Getty Images In Blumarine © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images In MiuMiu

Der Mix aus Glamour und extravaganten Akzenten machte den Abend zu einem wahren Mode-Spektakel. Neben den spektakulären Outfits standen auch wichtige Ehrungen im Fokus: A$SAP Rocky wurde mit dem Cultural Innovator Award ausgezeichnet, während Tom Ford den Outstanding Achievement Award entgegennahm.