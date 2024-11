× Cara Delevingne zeigt die heißesten Weihnachts-Looks

Cara Delevingne ist das Gesicht der Calvin Klein Festtagskampagne und zeigt wie hot schlichte Weihnachtslooks sein können.

Das Fest mag zwar noch in einiger Ferne liegen, doch die festlich geschmückten Schaufenster lassen uns schon jetzt über unsere Weihnachtsoutfits nachdenken. Und wenn wir ehrlich sind – für Silvester kurz darauf wäre ein neues Kleid ebenfalls keine schlechte Idee. Wer noch nach Inspiration sucht, wird bei Cara Delevingne fündig: In der neuen Holiday-Kampagne von Calvin Klein zeigt das Topmodel, wie stilvoll minimalistische Festtags-Looks sein können.

Cara Delevingne versetzt uns in Weihnachtsstimmung

© Calvin Klein / PR ×

In der Kampagne setzt Cara Delevingne auf die klassischen Festfarben Rot und Schwarz und verkörpert eine elegante Mischung aus Sinnlichkeit und Coolness, die sofort Lust auf die Feiertage macht.

© Calvin Klein / PR ×

In einem roten Slipdress aus Seide mit tiefem V-Ausschnitt und einem hohen Beinschlitz zeigt sich die 32-Jährige verführerisch und gleichzeitig lässig chic. Ebenso glamourös ist ihr Auftritt in einem schwarzen Minikleid, das mit glitzernden Pailletten funkelt und sich als perfektes Outfit für jede Silvesterparty entpuppt. Das absolute Highlight der Kollektion ist jedoch der schwarze Ledersuit: Ein Oversize-Blazer und eine perfekt sitzende Lederhose. Darunter blitzt ein Spitzen-BH hervor, der das heiße Outfit zum ultimativen Eyecatcher macht. Die Looks sind der perfekte Beweis dafür, dass weniger manchmal mehr ist.

© Calvin Klein / PR ×

Die festliche Atmosphäre der Kampagne wird durch funkelnde Lichterketten, glitzernde Sterne und liebevoll arrangierte Geschenke perfekt ergänzt. Diese Accessoires verleihen den ohnehin makellosen Looks eine Extraportion Weihnachtszauber.