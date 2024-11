× Kate Moss und Zara launchen Party-Styles für die Festtage

Kate Moss ist die unbestrittene Ikone der Party-Looks der 90er-Jahre. Jetzt bringt das Supermodel eine exklusive Party-Kollektion mit der Modemarke Zara heraus - und die Styles sind mehr als erschwinglich!

Sie ist die unangefochtene Mode-Ikone der 90er und hat mit ihren legendären Looks Modegeschichte geschrieben. Man denke an das transparente Slip-Dress, glamouröse Mini-Glitzerkleider, lässige Jeans-Blazer-Kombis oder die Oversized-Anzüge, die sie fast immer mit einer Zigarette in der Hand trug. Auch der Begriff „Heroin Chic“ wurde durch das britische Model geprägt wie durch keine andere. Kurzum: Kate Moss ist Expertin, wenn es um Party-Styles geht.

Jetzt bringt das Supermodel eine exklusive Party-Kollektion für Zara heraus, die perfekt für die festliche Jahreszeit ist.

© Getty Images ×

Kate Moss x Zara: Das erwartet Sie bei der Kollektion des Supermodels

Ob ein Comeback ihrer ikonischen 90er-Looks auf uns wartet, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die neue Kollektion wird Ready-to-wear-Pieces und Accessoires beinhalten. Mit zeitlosen Partystücken, darunter Laser-Cut-Kleider in Creme und Schwarz sowie auffälligen Retro-Prints, versetzt sie uns direkt zurück in die 70er-Jahre. Als Inspirationsquelle dienten Moss niemand Geringere als Charlotte Rampling und Lauren Hutton. Für die festlichen Designs hat sich die Britin übrigens Unterstützung von ihrer langjährigen Stylistin Katy England geholt, die hinter vielen ihrer unvergesslichen Looks steckt.

© ZARA/ PR ×

Die Kate Moss x Zara-Kollektion ist ab dem 30. November in allen Zara-Filialen und online erhältlich. Ob wir uns auf ein Revival ihrer ikonischsten 90er-Looks freuen dürfen, bleibt noch ein Geheimnis – aber eines ist sicher: Diese Kollektion wird DER Hingucker der Saison.