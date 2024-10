× Neue Kampagne: Topmodel Kate Moss lässt tief blicken

Die Modeikone Kate Moss zeigt sich in der neuesten Yves Saint Laurent-Kampagne von ihrer provokanten Seite.

Die 50-jährige Topmodel Kate Moss zeigt einmal mehr, warum sie zu den größten Topmodels aller Zeiten zählt. Für die neue Yves Saint Laurent-Kampagne posiert in einem durchsichtigen Top neben einer Reihe junger Models und beweist einmal mehr, dass Schönheit kein Alter kennt. Die Kampagne, fotografiert von Juergen Teller, verbindet Vergangenheit und Gegenwart und zeigt neben Moss auch Legenden wie Charlotte Rampling und aufstrebende Talente wie Penelope Ternes.

© Screenshot / YSL ×

© Screenshot / YSL

© Screenshot / YSL ×

© Screenshot / YSL ×

Doch nicht nur in der YSL-Kampagne zeigt Kate Moss ihr Können. Im vergangenen Oktober überraschte sie die Modewelt mit ihrem Debüt bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York. Dort lief sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lila, 21, über den Laufsteg und sorgte für einen echten Wow-Moment.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Ein ikonisches Duo

Das Mutter-Tochter-Duo auf dem Laufsteg wurde von den Fans gefeiert. Viele bezeichneten es als "ikonisch", während andere Lila den Titel "Nepo-Baby" verpassten.Kate Moss ist auch abseits des Laufstegs eine gefragte Modeikone. Sie ist regelmäßig bei Fashion Weeks zu sehen und beweist, dass Alter keine Rolle spielt, wenn es um Stil und Eleganz geht.