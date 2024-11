× Bei Fotoshooting: Lila Moss sieht ihrer Mama Kate zum Verwechseln ähnlich

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist klar, dass Lila Moss zweifellos den Stil ihrer Mutter geerbt hat. Am Set eines Fotoshootings sah Kate Moss' Tochter Lila ihrer Supermodel-Mutter nämlich verblüffend ähnlich.

Nachdem Lila auf dem Laufsteg bereits in Kates Fußstapfen getreten ist, beweist sie nun auch bei Fotoshootings ihr beeindruckendes Model-Talent. Für ein Werbeshooting in New York City posierte die 22-Jährige in einer Reihe von Looks, die stark an ihre Mutter Kate Moss erinnern. Besonders auffällig ist die Ähnlichkeit zu Kates legendärer Rimmel London-Werbung aus dem Jahr 2002, in der sie mit 28 Jahren durch die Straßen New Yorks zog.

Lila Moss sieht Kate zum Verwechseln ähnlich

© Getty Images ×

Diese Woche zeigte Lila erneut, dass sie ein gut gebuchtes Model ist, als sie für eine DKNY-Kampagne posierte. Sie trug tief sitzende Baggy-Jeans, ein schlichtes T-Shirt und einen schwarzen Trenchcoat mit lässig hochgekrempelten Ärmeln. Dabei strahlte sie mühelose Coolness aus und wirkte wie eine moderne Interpretation von Kates ikonischem Look. Ihre langen Locken trug sie in lockeren Wellen, ganz im Stil von Kate in ihren besten Jahren.

© Getty Images ×

Bei diesen Aufnahmen stellt sich natürlich die Frage, ob Lila das neue Gesicht der Marke werden könnte. Die Voraussetzungen hat sie dank Mama Kate auf jeden Fall.

Lila Moss startet als Model durch

Obwohl Lila Moss und ihre Mutter Kate Moss in der Vergangenheit oft gemeinsam für Kampagnen vor der Kamera standen, legt Lila mittlerweile vermehrt Solo-Auftritte hin. Ein besonderes Highlight war ihr Debüt als Victoria’s-Secret-Engel im Oktober dieses Jahres. Bei der berühmten Dessous-Show lief sie selbstbewusst an der Seite von Branchenstars wie Adriana Lima, Ashley Graham und Bella Hadid über den Laufsteg und bewies, dass sie sich in der Modelwelt einen eigenen Namen macht. Auch abseits der Laufstege sorgt Lila für Aufsehen: Bei den diesjährigen WSJ Innovators Awards strahlte sie in einem eleganten, weißen bodenlangen Kleid, mit dem sie alle Blicke auf sich zog.

Doch auch Kate Moss bleibt weiterhin gefragt. Die 50-jährige Modelikone war erst kürzlich das Gesicht der neuesten Kampagne von Yves Saint Laurent und auf dem Laufsteg zu sehen. Mutter und Tochter scheinen also gleichermaßen erfolgreich die Modewelt zu erobern.