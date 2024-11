Beckham, West & Klum.: Diese Star-Kids folgen in Mamas Fußstapfen

Zwischen Schulbank und Front Row: Immer mehr Star-Kids treten in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mütter. Harper Beckham soll unter Mamas Anleitung zu einer Weltmarke werden. Sie startet eine Blitzkarriere mit Momager – wie North West und Leni Klum.

Mit süßem Lächeln stand Harper Beckham (13) hinter dem Rednerpult der Harper’s Bazaar Women of the Year Awards. Es war ihr erster großer Auftritt vor Publikum und keine alltägliche Aufgabe für einen Teenie. Nicht einmal, wenn man in einer Familie wie den Beckhams aufwächst und als Kleinkind schon neben Anna Wintour in der Front Row von High-Fashion-Shows saß. Harper hielt die Laudatio auf ihre Mutter Victoria Beckham (50). Die Designerin und erfolgreiche Geschäftsfrau wurde als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet.

Alles nach Mamas Plan

Man könnte Harpers Rede als schöne Geste sehen, um den Award für Victoria zu etwas ganz Besonderem zu machen. Viel eher war es aber ein geschickter Schachzug und ein weiterer Schritt auf dem Weg, aus der Schülerin eine Weltmarke zu machen, die an die Erfolge ihrer berühmten Mutter anknüpfen soll. Ihre Aufgabe hat das Beckham-Nesthäkchen mit Bravour gemeistert. Anfangs etwas schüchtern ließ sie auf der Bühne ihren Charme spielen. „Ich bin so nervös“, begann sie ihre perfekte Ansprache und fuhr fort: „Ich freue mich sehr, heute den Preis für die Unternehmerin des Jahres zu präsentieren. Vor allem, weil heute eigentlich Schule ist. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger.“

Unter den Fittichen von Mutter Victoria und Vater David wird Harper Beckham schon als Teenager zu einer Weltmarke aufgebaut. © Getty Images ×

In ihrer Lobeshymne sprach Harper Beckham darüber, was sie von Victoria alles gelernt hat: „Sie hat mir gezeigt, wie wertvoll harte Arbeit, große Träume und hohe Ansprüche sind. Sie hat mir so viel darüber beigebracht, was es braucht, um erfolgreich zu sein, aber vor allem hat sie mir beigebracht, immer freundlich zu sein.“ Aus ihrem Wunsch, selbst einmal so erfolgreich wie ihre Mutter zu sein, macht die Promi-Tochter kein Geheimnis. „Wenn ich älter bin, möchte ich eine tolle Marke erschaffen“, sagte sie vor ein paar Wochen, als Vic ihren neuesten Duft vorstellte, selbstbewusst. Die Weichen dafür sind bereits gestellt und der Markenname ist gesichert. Die Beckhams haben vor kurzem H7B Limited gegründet, eine neue Firma, deren Name eindeutig Harper Seven Beckham zuzuordnen ist.

Schon als Kleinkind verfolgte Harper auf Papas Schoß Fashion Shows und saß neben Anna Wintour. © Getty Images ×

Schrittweise steigt Harper ins Geschäft ein. Denn ihre Eltern Victoria und David Beckham (49) haben das große Potenzial des Mädchens erkannt. „Es gibt große Nachfragen von Marken, die sie als jemanden sehen, zu dem andere Teenies aufblicken würden“, so ein Familien-Insider laut The Sun. Jetzt sollen langsam die ersten Jobs reinflattern und die Karriere ins Rollen kommen. Zum Üben gibt es Mamas Instagramchannel. Da durfte Harper schon ein paar Produkte aus dem Victoria-Beckham-Beauty-Sortiment vorführen und generierte mit ihren Clips viele Likes. Das zeigt auch schon, in welche Richtung es gehen soll – Harper liebt Kosmetik und wird wohl bald in Mamas Fußstapfen treten. Die unterstützt ihre Karriere und zieht im Hintergrund die Fäden.

Mit 17 Jahren trat Leni Klum ins Rampenlicht. Mama Heidi Klum begleitete ihre ersten Schritte in die Öffentlichkeit und hat ein wachsames Auge über ihre Tochter. Gemeinsame Auftritte genießen sie besonders. © Getty Images ×

Zum Vorbild könnte Harper Beckham sich Leni Klum nehmen. Als die vorletztes Jahr ihren High-School-Abschluss machte, war sie schon weltberühmt. Die Zwanzigjährige hat vor drei Jahren einen Raketenstart hingelegt und ihre Karriere mit einem gemeinsamen Vogue-Cover mit Mama Heidi Klum (51) begonnen. Zum Hype beigetragen hat, dass Heidi ihre Kinder bis dahin wie eine Löwenmama vor dem öffentlichen Auge geschützt hat und es absolut tabu war, ihre Gesichter zu zeigen. Seit sie mit 17 Jahren aus dem Schutz der Anonymität heraus- und ins Business eingetreten ist, ist Leni ein gut gebuchtes Model und wurde mit der Hilfe ihrer Mutter zu einer eigenen Marke. Leni arbeitet für Luxusbrands wie Dolce & Gabbana und Dior Beauty, unterhält auf Instagram 1,9 Millionen Follower mit Einblicken in ihren nicht ganz alltäglichen Alltag und hat in Zusammenarbeit mit einem großen Online-Modehändler ihre eigene Fashion-Kollektion auf den Markt gebracht. Dazu tritt sie regelmäßig als Gast-Jurorin für Heidis Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ auf und soll, so heißt es, ihre Mutter später einmal ablösen. Das allerdings kann noch dauern, denn Heidi denkt noch lange nicht ans Aufhören.

North West ist das älteste von vier Kindern aus der Beziehung zwischen Kim Kardashian und Kanye West. Die Elfjährige arbeitet gerade an ihrer ersten Modelinie. © Getty Images ×

Im Vergleich zu North West hat Leni Klum ihre Karriere fast schon spät gestartet. Die elfjährige Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) ist das Leben mit und vor Kameras seit frühester Kindheit gewohnt. Ob für die familieneigene Reality gedreht wird, oder Kim Content für Social Media produziert – die Kinder sind dabei. Sie selbst ist unter dem Namen „kimandnorth“ auf TikTok, wo das Mutter-Tochter-Duo 19,4 Millionen Menschen bespaßt. Die ehrgeizige Startochter kann einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen: Mitwirkende in einem Musikvideo ihres Rapper-Papas, die Stimme einer Figur aus „Paw Patrol: The Mighty Movie“, Bühnen-Auftritt bei dem Lion-King-Jubiläumskonzert „I Just Can‘t Wait to Be King“, Plattendebüt auf Kanyes Single „Talking / Once Again“ diesen Februar. Gerade arbeitet sie an ihrer ersten Modekollektion. Auch Cover-Shootings für verschiedenste Magazine hat North schon hinter sich. Zuletzt war sie auf der US-Zeitschrift Interview zu sehen. Auf die Frage, was sie einmal werden möchte, wenn sie groß ist, antwortete der Mini-Showbiz-Profi im dazu abgedruckten Gespräch mit Momager Kim: „Ich weiß es nicht, weil ich jetzt schon so viele Dinge mache, die ich sein will, wenn ich erwachsen bin. Ich will meine Karrieren einfach jetzt schon verfolgen.“