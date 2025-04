× Laut Ranking: Diese europäischen Städte lassen sich am besten zu Fuß erkunden

Eine Stadt entdeckt man am besten zu Fuß. Doch das kann mitunter anstrengend sein. Ein neues Ranking zeigt, welche europäischen Städte besonders fußgängerfreundlich sind und das Erkunden angenehmer machen.

Wer eine Stadt wirklich hautnah erleben will, sollte sie am besten zu Fuß erkunden. Nur so lassen sich versteckte Gassen entdecken, das geschäftige Treiben der Einheimischen beobachten und charmante Orte abseits der bekannten Touristenpfade finden. Ganz nebenbei spart man sich auch noch die Kosten für Mietwagen, Taxis oder den öffentlichen Nahverkehr. Doch nicht jede Stadt eignet sich für lange Spaziergänge. Zum Glück gibt es in Europa zahlreiche Orte, die speziell durch ihre Fußgängerfreundlichkeit herausstechen.

Ein neues Ranking der Schuhmarke FitFlop hat die besten von ihnen gekürt. Die Studie analysierte dabei verschiedene Faktoren wie die Gehzeiten zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie die Höhenunterschiede vor Ort.

Brügge, Belgien

Brügge sichert sich den ersten Platz als Europas fußgängerfreundlichste Stadt. Die belgische Stadt gleicht einem lebendigen Freilichtmuseum mit ihren gut erhaltenen mittelalterlichen Gebäuden, romantischen Grachten und kopfsteingepflasterten Gassen. Viele Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander und lassen sich bequem zu Fuß erreichen. Im Schnitt trennen die sehenswerten Attraktionen 1,2 Kilometer. Wer eine Pause braucht, kann in einem der vielen gemütlichen Cafés Platz nehmen und die malerische Kulisse genießen.

Porto, Portugal

Porto ist eine Stadt, die ihre Besucher mit Charme und Authentizität begeistert. Besonders in der historischen Altstadt Ribeira laden die engen Gassen mit ihren bunten Fassaden zum Bummeln ein. Zwischen den schönsten Sehenswürdigkeiten liegen rund 26 Gehminuten und ein überschaubarer Höhenunterschied von 19 Metern. Für eine kleine Verschnaufpause eignet sich ein Besuch in einer der zahlreichen Weinkellereien, wo der berühmte Portwein verkostet werden kann.

Brighton, England

Auch Brighton ist ein Paradies für Fußgänger. Die Stadt am südenglischen Kanal besticht mit ihrem kilometerlangen Kiesstrand, der sich wunderbar für einen ausgedehnten Spaziergang eignet. Hier sind die wichtigsten Attraktionen etwa 1,9 Kilometer voneinander entfernt. Dank der kompakten Struktur der Stadt können die meisten Sehenswürdigkeiten ohne lange Wege zu Fuß erreicht werden.

Sevilla, Spanien

Sevilla verzaubert mit ihrer beeindruckenden Architektur, sonnigem Wetter und einer lebendigen Atmosphäre. Die Altstadt ist eine der größten autofreien Zonen Europas, was sie zu einem idealen Ort für Fußgänger macht. Ein Spaziergang entlang des Flusses Guadalquivir oder durch den prachtvollen Parque de María Luisa rundet das Erlebnis ab.

Venedig, Italien

Venedig ist berühmt für seine Kanäle, doch die Lagunenstadt lässt sich auch hervorragend zu Fuß erkunden. Da es hier keine Autos gibt, sind Besucher gezwungen, sich auf Brücken und Gassen zu verlassen – was jedoch das wahre Venedig-Erlebnis ausmacht. Wer sich gerne treiben lässt, entdeckt oft versteckte Ecken abseits der Touristenströme. Achtung: Ohne gutes Orientierungsvermögen kann man sich hier schnell verlaufen, aber genau das macht den Reiz der Stadt aus!

Die fußgängerfreundlichsten Städte Europas im Überblick

Brügge, Belgien Porto, Portugal Brighton, England Sevilla, Spanien Venedig, Italien Athen, Griechenland Florenz, Italien Tallinn, Estland Krakau, Polen Antwerpen, Belgien

Also, bequeme Schuhe anziehen und los geht’s!