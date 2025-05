»Die Giovanni Zarrella Show«

Giovanni Zarrella bittet zum Tanz in den Mai

Am Samstag, den 3. Mai 2025, lädt Giovanni Zarrella ab 20.15 Uhr im ZDF zur großen "Tanzparty" in Friedrichshafen am Bodensee ein, die auch online verfügbar sein wird. Drei Stunden lang wird ein vielfältiges Programm geboten: Schlagerstars wie Beatrice Egli, Michelle und Roland Kaiser (mit einem neuen Song und dem Ensemble von "Romeo & Julia") sorgen für Stimmung. Thomas Anders feiert 40 Jahre Modern Talking mit einem Medley, und Schlagerlegende Peggy March präsentiert ihren Hit "Mit 17 hat man noch Träume" als Duett mit Oli.P.

© Hersteller ×

Auch Pop ist vertreten mit Max Giesinger, Alvaro Soler und Joris. Internationales Flair bringen The Ten Tenors und die irische Tanzformation "Lord Of The Dance" auf die Bühne. Ein ungewöhnliches Duett präsentieren Annette Frier und Stefan Gwildis mit ihrer deutschen Version von "Somethin' Stupid". Emotional wird es beim Wiedersehen von Giovanni Zarrella mit seinem frühen Förderer Detlef Soost. Heimspiel hat "Bergdoktor"-Star Mark Keller, und Lou Bega wird mit "Mambo No. 5" zum Tanzen animieren.