Völlig abgehoben: Apache 207 jettet mit Flugzeug in der Stadthalle an

Das Konzertjahr 2026 startet gleich mit einem Kracher. Apache 207 bringt am 7. Jänner nicht nur alle Hits, sondern gleich ein echtes Flugzeug in die Stadthalle.

Der meistverkaufte deutsche Rapsong ("Roller", 1,8 Millionen Singles), der Rekord-Hit Komet im Duett mit Udo Lindenberg (21 Wochen auf Platz 1) und fünf Nummer-eins Hits in Österreich. Der deutsche Rapper Volkan Yaman, allgemeinhin bekannt als Apache 207, gilt als wahres Chart-Wunder:13 Millionen verkaufte CDs, 85 Gold- und Platin-Auszeichnungen und 29 Top-10-Hits.

Jetzt lässt Apache die Stadthalle beben und zündet am Mittwoch (7. Jänner) das erste Top-Konzert des Jahres. Und das, wie es sich für einen echten Chart-Überflieger gehört, gleich in Piloten-Uniform und mit einem überdimensionalen Flugzeug als Show-Kulisse. Der Bombardier CRJ-200 Jet mit dem Kennzeichen N8477R den er in der Stadthalle landen lässt, war zuvor jahrelang für die US-Airline Skywest im Einsatz und wird nun u.a. für Feuerwerk und Funkenregen zweckentfremdet.

Zum Rumtoben bei Chart-Krachern wie "200 km/h", das er ja einst mit RAF Camora aufgenommen hat, "Breaking your heart" oder "Wenn das so bleibt" ja sowieso. Völlig abgehoben!