Wolf
26. totes Tier 2025

Toter Wolf im Mühlviertel: Tier wurde ohne Freigabe abgeschossen

23.12.25, 15:09
Es war laut WWF bereits der 26. Wolf, der heuer in Österreich ums Leben gekommen ist. 

Freistadt. Ein am 11. Dezember im Bezirk Freistadt im Mühlviertel tot aufgefundener Wolf ist abgeschossen worden. Das ergab die Obduktion des Kadavers am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) in Wien, informierte das Land Oberösterreich am Dienstag in einer Aussendung.

Eine Abschussfreigabe lag allerdings nicht vor. Die Polizei ermittelt.

„Solche illegalen Entnahmen sind eine direkte Folge der populistischen Stimmungsmache gegen den Wolf. Es braucht jetzt klare und strenge Gegenmaßnahmen, um zu zeigen, dass derartige Taten Konsequenzen haben”, sagt WWF-Artenschutz-Experte Christian Pichler.  Der aktuelle Fall sei laut Pichler heuer bereits der 26. getötete Wolf in Österreich – bei einer Gesamtpopulation von rund 100 nachgewiesenen Tieren.

